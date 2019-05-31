Rusya: İdlib'de sorumluluk Türk tarafında

Suriye'de muhaliflerin elindeki son kale olan İdlib vilayetindeki çatışmalar konusunda Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İdlib'de ateşkes sağlanabilmesi için saldırılarını sonlandırması gereken tarafın muhalifler olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede ayrıca Esad rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye'nin sınırlarına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın ateşkes talebiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "İdlib'de gerçekten ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken de teröristlerin sivil hedeflere ve askerlerimizin olduğu tesislere ateş açmasını durdurmak" dedi. Rus sözcü, "Bu Türk tarafının sorumluluğu" diye ekledi.

Moskova uzun süredir Rus askeri hava üssü Hmeymim'e İdlib'den düzenlenen roket ve İHA saldırılarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bu durumu "son derece tehlikeli bir eğilim" olarak niteleyen Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı olmadığını sözlerine ekledi.

DW,rtr/CÖ,BK

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