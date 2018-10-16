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Rusya: İdlib'de Türkiye'nin çalışmalarından memnunuz

16.10.2018 20:59 | Son Güncelleme

Rusya, uygulamadaki sıkıntılara rağmen İdlib mutabakatının işlediğini ve Türkiye'nin çalışmalarından memnun olduklarını açıkladı.

Rusya: İdlib'de Türkiye'nin çalışmalarından memnunuz

Radikal grupların planlanan tampon bölgeden çekilmemesi mutabakatı tartışmaya açmıştı.Suriye'nin İdlib vilayetinde silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması için Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat konusunda Ankara ve Moskova'dan açıklamalar geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Tabii ki kimse hiçbir sorun yaşanmadan her şeyin yolunda gitmesini beklemiyordu. Ama çalışmalar sürüyor" ifadesini kullandı. Peskov, "Mutabakat uygulanıyor ve Rus ordusu Türk tarafının bu bağlamdaki çalışmalarından memnun" diye konuştu.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bölgedeki ağır silahların çekilmesine ilişkin sıkıntı olmadığını, belli radikal grupların çekilmesi konusunda da sıkıntı görülmediğini belirtti. Çavuşoğlu, mutabakata ilişkin uygulama sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Süre 15 Ekim'de dolmuştu

Anlaşma; İdlib, Lazkiye, Hama ve Halep'te muhaliflerin kontrolünde olan bölgeleri çevreleyen 15-20 kilometre genişliğindeki bir alandaki ağır silahların 10 Ekim'e, tüm radikal savaşçıların ise 15 Ekim'e kadar çekilmesini öngörüyordu. Hem Türkiye hem muhalifler hem de Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu bölgedeki ağır silahların çekilmesine ilişkin şartın yerine getirildiğini teyit etmişti. Ancak Gözlemevi, El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam başta olmak üzere bazı radikal grupların bölgeden hâlen ayrılmadığını bildirdi. Rusya ve Türkiye'nin, bölgedeki radikal grupların ayrılmasının ardından devriye görevlerine başlamaları öngörülüyor.

Şam "beklemede"

Muhaliflerin Suriye'deki son kalesi olarak görülen İdlib ile ilgili mutabakatın amaçlarından biri de rejimin bu bölgeye yönelik olası bir operasyonu sonrası yaşanabilecek yeni bir insani krizi engellemekti.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Pazartesi günü Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib anlaşmasının uygulanıp uygulanamadığını söylemek için Rusya'nın tepkisini beklemek gerektiğini söylemişti. "Rusya durumu izleyip takip ediyor" diyen Muallim, İdlib'in her halükârda rejim kontrolüne geçeceğini belirterek askeri operasyon seçeneğinin hâlen masada olduğunu ima etmiş, "Beklemek zorundayız. Ama aynı zamanda askerlerimiz hâlâ İdlib'in çevresinde" diye konuşmuştu.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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