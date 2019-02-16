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"Rusya, İdlib'de uluslararası insani hukuka saygı gösterecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:51 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Rusya, Suriye'nin İdlib ilinde uluslararası insani hukuka saygı gösterecek" - Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi: - "BM'nin kurucu üyelerinden ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden biri olarak Çin, çok taraflılığı sürekli olarak destekledi"

MÜNİH (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Suriye'nin İdlib ilinde uluslararası insani hukuka saygı gösterecek." dedi.

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin geçen yıl alınan kararın uygulanması konusundaki çabaların devam ettiğini söyledi.

Lavrov, "Rusya, Suriye'nin İdlib ilinde uluslararası insani hukuka saygı gösterecek." ifadesini kullandı.

Rusya, Türkiye ile İran devlet başkanlarının Soçi kentinde bir araya gelerek, İdlib için mevcut durumu masaya yatırdıklarını hatırlatan Lavrov, söz konusu kararda Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlamasının da olduğunu ve ordunun bunun için çalıştığını söyledi.

Lavrov, Rusya'ya Batı tarafından uygulanan ambargolara da değinerek, "Avrupalılar, kendilerinin Rusya ile anlamsız bir meydan okumaya sürüklenmelerine izin verdiler ve böylece milyarlarca zarara uğradılar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çin, çok taraflılığı sürekli olarak destekledi"

Konferansta konuşan Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi de Çin'in uluslararası ilişkilerinde her zaman "kazan-kazan" iş birliği ilkesini benimsediğini belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) kurucu üyelerinden ve BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden biri olarak Çin, çok taraflılığı sürekli olarak destekledi." dedi.

Yang, dünyanın çok taraflılık, açıklık ve diyalog konusunda kritik bir kavşakta bulunduğunu ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, küresel zorluklarla mücadele için uluslararası iş birliği çağrısı yaptı.

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