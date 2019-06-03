Rusya: ‘İdlib’den Yapılan Saldırıları Durdurmak Gerekiyor’

Kremlin’den Başkan Trump’ın Suriye rejimi ve Rusya’ya İdlib vilayetine düzenlenen askeri operasyondan dolayı yaptığı eleştirilere yanıt geldi. Kremlin isyancıların bölgeden yaptığı saldırıları sona erdirmenin bir gereklilik olduğunu belirtti.

Rusya’nın Cuma günü İdlib’de bir aydır devam eden Suriye rejiminin askeri operasyonuna destek vermeyi sürdüreceği açıklamasının ardından Başkan Trump Pazar günü Rusya ve Suriye hükümet güçlerine İdlib’e yönelik bombardımanı sona erdirme çağrısı yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Trump’ın İdlib’e saldırıların durdurulması çağrısının sorulması üzerine, militanların İdlib’i sivillere ve askeri hedeflere saldırı düzenlemek için üs olarak kullandığını söyledi ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Peskov, ‘‘Bunları etkisiz hale getirmek için önlemler alınıyor’’ ifadelerini kullandı.

Peskov, İdlib’den yapılan bu tür saldırıları bertaraf etmenin Eylül ayında Rusya ve Türkiye arasında yapılan ateşkes kapsamında Türkiye’nin sorumluluğu olduğunu söyledi, ancak bunun yapılmadığını bildirdi.