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Rusya: ‘İdlib’den Yapılan Saldırıları Durdurmak Gerekiyor’

03.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

Kremlin’den Başkan Trump’ın Suriye rejimi ve Rusya’ya İdlib vilayetine düzenlenen askeri operasyondan dolayı yaptığı eleştirilere yanıt geldi. Kremlin isyancıların bölgeden yaptığı saldırıları sona erdirmenin bir gereklilik olduğunu belirtti

Rusya: ‘İdlib’den Yapılan Saldırıları Durdurmak Gerekiyor’

Kremlin’den Başkan Trump’ın Suriye rejimi ve Rusya’ya İdlib vilayetine düzenlenen askeri operasyondan dolayı yaptığı eleştirilere yanıt geldi. Kremlin isyancıların bölgeden yaptığı saldırıları sona erdirmenin bir gereklilik olduğunu belirtti.

Rusya’nın Cuma günü İdlib’de bir aydır devam eden Suriye rejiminin askeri operasyonuna destek vermeyi sürdüreceği açıklamasının ardından Başkan Trump Pazar günü Rusya ve Suriye hükümet güçlerine İdlib’e yönelik bombardımanı sona erdirme çağrısı yapmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Trump’ın İdlib’e saldırıların durdurulması çağrısının sorulması üzerine, militanların İdlib’i sivillere ve askeri hedeflere saldırı düzenlemek için üs olarak kullandığını söyledi ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Peskov, ‘‘Bunları etkisiz hale getirmek için önlemler alınıyor’’ ifadelerini kullandı.

Peskov, İdlib’den yapılan bu tür saldırıları bertaraf etmenin Eylül ayında Rusya ve Türkiye arasında yapılan ateşkes kapsamında Türkiye’nin sorumluluğu olduğunu söyledi, ancak bunun yapılmadığını bildirdi.

Suriye’de çatışmalardan kaçan siviller Türkiye sınırına akın ederken İdlib’e yönelik saldırı insani kriz endişesinin artmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre rejim güçlerinin operasyonunun Nisan ayının sonunda başlamasından bu yana 200 binden fazla kişi çatışmalardan kaçtı.

Ateşkes kapsamında İdlib’de askerden arındırılmış bölge ilan edilmiş ve bu alanın tüm ağır silahlarla cihatçı savaşçılardan arındırılması öngörülmüştü, ancak Suriye rejiminin operasyonu anlaşmayı ihlal etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Mayıs’ta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i arayarak, “Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve Türkiye sınırına yönelik artan göç riskini bertaraf etmek” gerektiğini vurgulamıştı.

Rusya, İdlib konusunda Türkiye’den bölgedeki rejim karşıtı grupların etkisiz hale getirilmesi, silah bırakması ve cihatçı grupların diğer muhalif unsurlardan ayrıştırılması konusunda daha fazla çaba beklediğini dile getiriyor.

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