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Rusya İdlib'e saldırıları savundu

06.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye'de İdlib'e düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili, "Teröristleri öldürmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Fransa ise Şam'ın İdlib'de kimyasal silah kullanması durumunda Suriye'yi vuracağını bildirdi.Moskava yönetimi, Rusya'nın barışı geri getirmek için İdlib'de ya da Suriye'nin başka bölgelerinde "teröristleri" öldürmeye devam edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova tarafından yapılan açıklamada, "Halep'te, İdlib'de ya da Suriye'nin başka bir bölgesinde teröristleri öldürdük, öldürüyoruz ve öldürmeye devam edeceğiz. Barış Suriye'ye geri dönmelidir" denildi. Zakharova, "Bu güveliğimizle ilgili bir mesele" diye konuştu.

Rus uçakları ve Suriye ordusu topçuları son birkaç gündür İdlib'i bombalıyor. Bunun kapsamlı bir kara operasyonuna hazırlık olduğu düşünülüyor. Perşembe günkü hava saldırılarında, Londra Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre İdlib'in güneyi ve Hama yakınında bir köy hedef alındı. Silahlı muhalif grupların kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren acil yardım ekiplerinden olan Beyaz Kasklılar da bölgedeki merkezlerinin vurulduğunu ve o sebepten bölgedeki faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi.

Türkiye sınırında yer alan İdlib vilayeti Suriye'de silahlı muhaliflerin ve radikal İslamcı unsurların yer aldığı son bölge. İdlib'de kontrolü şu anda Birleşmiş Milletler, ABD ve Türkiye'nin "terör listesinde" olan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü sağlıyor. En az 3 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi geri almak için Suriye ordusunun düzenlemeyi planladığı askeri operasyonunun büyük bir göç dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.

İran'dan zirveyle ilgili açıklama

Suriye rejiminin bir başka müttefiki İran'dan Cuma günü Tahran'da düzenlenecek üçlü Suriye zirvesiyle ilgili bir mesaj geldi. Meclis Başkanı Ali Laricani Türkiye, İran ve Rusya arasında yapılacak olan zirvede İdlib'le ilgili bir uzlaşmaya varılmasını umduğunu söyledi. Laricani, "Umarım (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, yarın Tahran'da katılacağı zirvede İdlib'deki gelişmelerle ilgili mevkidaşlarıyla nihai bir anlaşmaya varır" dedi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği üçlü zirve Astana süreci çerçevesinde gerçekleşiyor. Süreç, Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi için 2017 yılında başlatılmıştı. Bu sürece Türkiye, Rusya ve İran garantörlük yapıyor. Görüşmelere Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcileri de katılıyor. Garantör ülkelerin liderleri ayrıca üçlü zirveler gerçekleştirerek Suriye konusuna çözüm arıyor. Son üçlü zirve Nisan ayında Ankara'da yapılmıştı. Suriye iç savaşında uzun süre Esad'ı devirmek için silahlı muhalifleri destekeyen Ankara, 2016'dan bu yana Rusya ve İran'la işbirliği yapıyor.

Fransa: Suriye'yi vururuz

Fransa Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre, İdlib'i geri almak için planlanan operasyonda kimyasal silah kullanılması halinde Suriye hedeflerini vurmaya hazır olduklarını bildirdi. Lecointre bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Yine kimsayal silah kullanıldığı takdirde saldırıya hazırız. Bunu kendimiz de yapabiliriz ancak isteğimiz mümkün olduğunca çok müttefikle yapmak" diye konuştu. Geçen Nisan'da Fransa, ABD ve İngiltere koalisyonu zehirli gaz kullanıldığı gerekçesiyle hükümet yanlısı hedeflere 100'den fazla füze fırlatmıştı.

Fransa ordusunda bir yetkili de Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, durumun Rusya ve müttefiklerinin İdlib harekatını yıl sonuna kadar bitirmeyi amaçladığını gösterdiğini söyledi. Aynı yetkili, Paris yönetiminin İran'ın Suriye'deki etkisini kısıtlamak için ABD'nin Kürt bölgesindeki askeri varlığını sürdüreceğine inandığını da söyledi.

Yedi yılı geride bırakan Suriye iç savaşında, Esad rejimi Rusya ve İran'ın desteğiyle ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

AFP,rtr/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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