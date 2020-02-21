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Rusya: İdlib'ten Türkiye'ye Yüzbinlerce Kişinin Gittiği Doğru Değil

21.02.2020 14:41 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada İdlib’ten Türkiye’ye doğru yüzbinlerce kişinin göç etmekte olduğu haberlerinin doğru olmadığı iddia edildi

Rusya: İdlib'ten Türkiye'ye Yüzbinlerce Kişinin Gittiği Doğru Değil

Rusya Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada, İdlib’ten Türkiye’ye doğru yüzbinlerce kişinin göç etmekte olduğu haberlerinin doğru olmadığı iddia edildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Ankara’dan, İdlib’ten çıkan halkın Suriye’nin diğer bölgelerine geçmesine izin vermesi istendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu iddianın bölgedeki insansız hava araçlarıyla ve diğer kaynaklar kullanılarak yapılan gözlemlere dayandığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Türkiye’nin son haftalarda İdlib bölgesine yoğun bir askeri yığınak yaptığının da görüldüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediğini söylemişti. Birleşmiş Milletler de geçen yıl sonunda yayınladığı bir raporda, İdlib’teki çatışmalar nedeniyle en az 250 bin kişinin evlerini terk etmek durumunda kaldığına dikkat çekmişti.

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