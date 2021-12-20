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Rusya iki Alman diplomatı sınırdışı etti

20.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin'deki Çeçen cinayeti nedeniyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik kriz büyüyor.

Rusya iki Alman diplomatı sınırdışı etti

Almanya'nın iki Rus diplomatı sınırdışı etmesi sonrasında Moskova da iki Alman diplomatı istenmeyen adam ilan etti.Berlin'de 2019 yılında bir Çeçen komutanın öldürülmesi sonrasında Almanya ile Rusya arasında başlayan diplomatik kriz büyüyor. Almanya'nın geçen hafta iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak Moskova da iki Alman diplomatı istenmeyen adam ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus tarafı, Rus devlet yapılarının bu cinayete karıştığı yönündeki dayanıksız ve gerçeklikten kopuk suçlamaları kategorik olarak reddetmektedir" denildi.

Çeçen kökenli Gürcistan vatandaşı Selimhan Hangoşvili 23 Ağustos 2019 tarihinde Berlin Kleiner Tiergarten'da başından vurularak öldürülmüştü. Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi 15 Aralık'ta aldığı kararda suikasti işleyen Rus Vadim Krasikov'u ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Cinayetin Rus resmi makamlarının talimatı doğrultusunda işlendiği sonucuna varan mahkeme hükmünde "devlet terörizmi" ifadesini kullanmıştı.

Mahkeme hükmünde Hangoşvili'nin 2000-2004 yılları arasındaki İkinci Çeçen Savaşı'nda Rusya'ya karşı müfreze komutanı olarak savaştığı ve bu yüzden Rus güvenlik servisleri tarafından devlet düşmanı ve "terörist" olarak sınıflandırıldığını ifade etmişti.

Kararın açıklanmasının ardından Alman hükümeti iki Rus diplomatı hakkında sınır dışı kararı aldı ve karar Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ne bildirildi.

Berlin'den karara yanıt

Moskova'nın attığı adıma Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü kararı ilişkileri yeniden germektedir" denildi. Açıklamada "Bu adım şaşırtıcı değildir ancak Federal Hükümet açısından tamamen dayanaksızdır" ifadelerine yer verildi. Alman hükümetinin Rusya ile uluslararası devletler hukuku ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir mübadele çabasında olduğu belirtildi. Almanya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı kararının mahkemenin tespitine uygun bir tepki olduğu vurgulandı ve Almanya Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğinin ağır bir biçimde ihlalinin söz konusu olduğu kaydedildi.

AFP, dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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