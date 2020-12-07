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Rusya ikinci S-400 anlaşması için Ankara'nın kararını bekliyor

07.12.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Rusya ikinci S-400 anlaşması için Ankara'nın kararını bekliyor

Rus haber ajansı TASS'a göre Rus savunma sanayi şirketi Rostec'in yöneticisi Çemezov, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ikinci anlaşmada Ankara'nın kararını beklediklerini söyledi.

Rus devletine bağlı savunma sanayi şirketi Rostec'in başkanı Sergey Çemezov, hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'ye satışıyla ilgili Rusya'nın anlaşmadaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğine ve sistemin sevkiyatının da tamamlandığına işaret ederek ikinci S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak Ankara'nın onayını beklediklerini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan bilgilere göre gazetecilerle bir brifing toplantısı için buluşan Çemezov sözlerini, "Top şimdi Türkiye'nin sahasında, ortağımızdan vereceği kararı bekliyoruz" şeklinde sürdürdü.

"Sıfırdan üretim mümkün değil"

Türkiye ile işbirliğinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğü bilgisini veren Çemezov, sistemin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi olasılığını da tartıştıklarını ifade etti. Rus yetkili Çemezov, S-400 hava savunma sisteminin karmaşık teknolojiler içerdiğini ve sistemin sıfırdan yeniden üretiminin bu nedenle mümkün olmadığını vurguladı.

Savunmanın farklı alanlarında da Türkiye ve Rusya arasında umut veren ortaklıklar olabileceğini ve başka askeri teçhizatlar konusunda da görüşmeler yapıldığını söyleyen Çemezov, S-400 anlaşmasının bir NATO ülkesiyle yapılan ilk anlaşma olduğuna da dikkat çekti.

ABD Kongresi'nden yaptırımlara onay çıktı

Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. S-400 hava savunma sisteminin testleri de geçen Ekim ayında deneme atışları yapılarak gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilimse sürüyor. Bu sistemin NATO sistemleriyle uyuymlu olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyaran ABD, Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış ve S-400'lerin kullanılmaya başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. ABD Kongresi de geçen hafta S-400 nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı. Trump'ın tasarının kabul edilmesinden sonra 30 gün içinde imzalaması gerekiyor.

Tasarıda ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) uyarınca S-400'ün satın alınmasında rol oynayan kişilere yaptırım uygulanması isteniyor.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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