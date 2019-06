"Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimiz var"

Aydın, amaçlarının karşılıklı dengelerin de korunarak ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkartacak yeni yollar bulmak olduğunu ifade ederek, "Geçen sene Rusya’dan 6 milyon turisti misafir ettik. İnşallah bu yıl bu sayıyı daha da çok arttıracağız. Karşılıklı güçlü ilişkilerimizin meyvesi ile her geçen gün Rusya ile olan ilişkilerimizin bizi hedeflenen rakamlara ulaştıracağı kanaati içerisindeyiz." diye konuştu.

"Şu an 10 milyar dolar yatırımı olan Rus şirketleri, ülkemizde bulunmaktadırlar. Kendilerinin ülkemizde bulunmalarından oldukça memnun durumdayız. Türk Akımı’nın deniz kısmı bitmiş durumda, Akkuyu nükleer santrali üzerine çalışmalar devam ediyor, ülke savunmamız adına S-400’ler konusunda belirlenen takvim çerçevesinde süreçlerimiz sürüyor. Milli paralarla ticaret yaparak üçüncü ülkelerin dayatmalarından korunma imkanı elde edeceğimizden hiç şüphemiz bulunmamaktadır."

- "Türkiye ve Rusya, bölge barışının sağlanması noktasında ortak çalışmalar yapmakta"

ASKON Genel Başkanı Aydın, Astana süreci ile birlikte iki garantör devlet olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi noktasında Rusya ile iyi birer partner olduklarını belirterek, "Türkiye ve Rusya, karşılıklı ilişkilerini güven temelinde yürütmekte ve bölge barışının sağlanması noktasında ortak çalışmalar yapmaktadır. Bizlerin gayesi ve amacı belli... Buna rağmen NATO şemsiyesi altında dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler tarafından gerekli samimiyeti görmemekte, aksine bölge barışını zedeleyecek, Türkiye’nin güvenliğini tehlike altına sokacak politikaları yürüttüklerini görmekteyiz." diye konuştu.

ABD’nin İsrail’in çıkarlarını gözeterek yürüttüğü politikalar üzerine Orta Doğu bölgesinin bir çıkmaza sürüklendiğini aktaran Aydın, "Biz terörün her türlüsü ile mücadele ederken, onlar teröristlere destekler vererek Türkiye’nin güvenliğini sıkıntıya düşürmektedirler. Bugün Rusya Federasyonu'ndan almayı planladığımız S-400 savunma sistemlerine ilişkin tehditkar dil kullanmaları ve Türkiye’yi F-35 projesinden çıkartarak tehdit etmelerinin altında da bu sebep yatmaktadır. İstiyorlar ki Türkiye onların her dediğini yapsın, her türlü politikalarına boyun eğsin." ifadelerini kullandı.