Rusya ile 3'üncü Tur Müzakereler Sona Erdi

Türk Dışişleri’nin ev sahipliğinde Rusya’yla üçüncü tur müzakerelerde, İdlib’de sahadaki çatışma ortamını sonlandıracak herhangi bir karar açıklaması yapılmadı. Ankara'da dün ilk kısmı yapılan üçüncü tur müzakereler, bugün saat 16.00’da başladı ve saat 19.30’da sona erdi. Görüşmelerin sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yazılı bir açıklama yaptı. Aksoy açıklamasında şunları kaydetti: “Heyetler arası görüşmelerde İdlib’deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı.” İdlib konusundaki müzakerelerde masada, Türk tarafı adına Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı’nın temsilcileri bulundu. Rusya tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin, Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev, Rusya Federasyonu askeri ve istihbarat makamları temsilcileri yer aldı.

Kremlin: ‘Putin’in 5 Mart’ta Erdoğan’la görüşme planı yok’ Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İdlib konusunda bir görüşme planının olmadığını açıkladı. Kremlin’in bu açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle ters düşüyor. Erdoğan hafta içindeki açıklamalarında, 5 Mart’ta Putin’le biraraya gelebileceklerini söylemişti. Erdoğan, 5 Mart’ta Rusya, Fransa ve Almanya’yla yapılması planlanan dörtlü İdlib zirvesi konusunda henüz mutabakata varılmadığını ancak bu tarihte Putin’le biraraya gelebileceğini kaydetmişti. Erdoğan, “Sayın Putin 'Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur' gibi bir teklif getirince ben dedim ki bu da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla... Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak” diye konuşmuştu. Kremlin’den Perşembe günü gelen açıklamadaysa, Putin’in 5 Mart için gündeminde Erdoğan’la ikili bir görüşme planının olmadığı belirtildi.