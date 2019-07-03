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Rusya ile ABD arasında nükleer restleşme

03.07.2019 17:36 | Son Güncelleme

Rusya, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) resmen askıya aldı.

Rusya ile ABD arasında nükleer restleşme

ABD, INF'i ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya anlaşmaya uyması için Ağustos'a kadar süre tanımıştı.Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) resmen askıya aldığını duyurdu. Moskova'nın katılımının askıya alınmasını öngören yasa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yasalaşan tasarıda, Moskova'nın anlaşmaya yeniden dâhil olmasına yönelik kararın sadece Rusya Devlet Başkanı tarafından alınabileceği belirtiliyor.

Menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören anlaşma, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçev tarafından imzalanmıştı.

Hem ABD hem de Rusya, son dönemde yaptıkları açıklamalarda birbirlerini bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

Beyaz Saray, geçen Şubat ayında, Rusya'ya anlaşmanın şartlarına uyması için 2 Ağustos'a kadar süre tanımış, aksi takdirde ABD'nin anlaşmadan resmen çekileceğini duyurmuştu. ABD aynı zamanda INF anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini de askıya aldığını açıklamıştı. Washington'ın bu hamlesinden bir ay sonra da Rusya, ABD'ye ihlal suçlaması yönelterek anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya almıştı.

New START anlaşması da risk altında

ABD ile Rusya arasındaki bir diğer nükleer silah kontrolü anlaşması olan New START, 2021 yılında sona erecek.

ABD eski Başkanı Barack Obama ile o dönemki Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasında 2010 yılında Prag'da imzalanan ve 2011'de yürürlüğe giren anlaşma, her iki ülkenin sahip olabileceği azami nükleer füze, başlık ve rampa sayısını belirliyor.

Rusya lideri Putin geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'yi New START'ı yenileme konusunda gönülsüz olmakla suçlayıp "Kimse bu anlaşmayı uzatmak istemiyorsa biz de aynısını yaparız" demişti.

Putin geçen hafta sonu Japonya'daki G20 zirvesinde ise Rusya ve ABD Dışişleri Bakanlarının bu anlaşmanın uzatılması için görüşmelere başlayacağını söyledi.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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