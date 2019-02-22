HABER

Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

RUSYA ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- RUSYA ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.
ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Ankara'da bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Zalmay Halilzad Büyükelçilikten ayrıldı. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
FOTOĞRAFLI

Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştüRusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Ege Denizi’nde ölen insan sayısı azaldı"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger: "Ege Denizi’nde ölen insan sayısı azaldı"
Milletvekili Esgin sağlıktaki 16 yıllık devrimi çarpıcı rakamlarla ortaya koyduMilletvekili Esgin sağlıktaki 16 yıllık devrimi çarpıcı rakamlarla ortaya koydu

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

Yeni Meclis Başkanı kim olacak? AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.