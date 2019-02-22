Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri Ankara'da görüştü

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- RUSYA ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Ankara'da bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Zalmay Halilzad Büyükelçilikten ayrıldı. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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