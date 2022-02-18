Rusya ile Batı Arasındaki Gerilim Artıyor

Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile Batı arasındaki gerilim bugün karşılıklı atılan adım ve açıklamalarla daha da arttı. Rusya, Moskova’da görevli ABD’li bir diplomatı sınırdışı etti. NATO, Rusya’yı dezenformasyonla suçladı.

ABD Senatosu da Rusya’ya karşı bir karar tasarısının kabulü için çalışıyor. Bu çerçevede, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu kıdemli üyelerinden senatör Jim Risch, Demokrat Partili diğer senatörlerle birlikte Ukrayna’ya destek amacıyla yeni ve partiler üstü bir karara destek verdiğini açıkladı.

Jim Risch’in ofisinden yapılan açıklamada, “Ukrayna bağımsızlığının 30’uncu yılında bir başka işgal olasılığıyla karşı karşıya. Bu karar bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve ABD’den net ve ortak bir yanıtla karşılanacağını açık bir şekilde gösteriyor” denildi.

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de “Bu ABD, Avrupa ve uluslararası topluma Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Rusya’dan gelen en büyük ulusal güvenlik tehdidi. O nedenle vereceğimiz yanıt dikkatli bir şekilde hesaplanmalı. Putin’in Ukrayna topraklarına tek bir adım atması halinde Ukrayna’nın kendisini savunması için askeri yardım sağlanması ihtiyacı ve Avrupalı müttefiklerimizle cezalandırıcı önlemlerin hazırlanması konusunda ortak bir tavır içindeyiz” dedi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez de, Putin’in Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir görüş ayrılığı olmadığını vurguladı, “Sert yaptırımlara destek veriyoruz ve Başkan Joe Biden’la Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’yı yeniden işgal etmesi halinde bunun sonuçlarına katlanması konusunda hemfikiriz. Rusya ne karar alırsa alsın, Putin’in Batı’yı bölme amacında başarısız olduğu açık” dedi.

ABD’li diplomat sınırdışı edildi

Rus haber ajansı RIA da Rusya’nın ABD’nin Rusya Büyükelçisi Yardımcısı Bartle Gorman’ı sınırdışı ettiğini ve Washington’un buna karşılık vereceğini aktarmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Gorman’ın sınırdışı edildiğini doğruladı.

Üç yıldan daha kısa bir süredir Moskova’da bulunan Gorman ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin ikinci en üst düzey yetkilisi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Rusya’nın bu adımının gerilimi artıran bir adım olarak görüldüğünü ve nasıl bir karşılık verileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Rusya’ya ABD’li diplomatların nedensiz bir şekilde sınır dışı edilmesine son vermesi çağrısı yapıldı, “Ülkelerimizin iki hükümet arasında iletişimi sağlamak amacıyla gerekli diplomatik personelin olmasının en kritik olduğu zamandayız” denildi.

Gorman’ın vizesinin geçerli olduğu belirtiliyor. Moskova’nın ne gerekçeyle böyle bir adım attığı belirsiz.

Batıdan Rusya’ya dezenformasyon suçlaması

NATO da Rusya’yı bazı askerlerin üslerine dönmeye başladığı yönünde bilgi vererek dünyayı dezenformasyonla yanıltmakla suçladı. Moskova’nın Ukrayna sınırına 7 bin asker daha gönderdiği suçlamasında bulundu.

NATO toplantısı için Brüksel’de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Bazı askerlerin sınıra daha da yaklaştığını gördük. Daha fazla sayıda muharip ve destek uçağı sevk ettiklerini görüyoruz. Karadeniz’de hazırlıklarını güçlendirdiklerini görüyoruz. Hatta kan tedariklerini depoladıklarını görüyoruz. Bütün bunları ortada herhangi bir sebep olmadan yapmazsınız, toparlanıp eve gitmeye hazırlanıyorsanız hiç yapmazsınız” dedi.

Rusya: “NATO ortak konseyiyle çalışmaları yeniden başlatmak mümkün değil”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise NATO ile ortak konseyde çalışmalara yeniden başlanmasını mümkün görmediklerini belirtti.

Rusya geçtiğimiz yıl NATO’nun casus oldukları gerekçesiyle sekiz Rus vatandaşını sınırdışı etmesinin ardından NATO ile diplomatik misyon faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı.

Biden: “Rusya işgale hazır”

ABD Başkanı Joe Biden Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi riskinin çok yüksek olduğunu ve bunun birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’da konuşan Başkan Biden ABD’nin Ukrayna sınırında Rusya’nın iddia ettiği gibi çekilmeye ilişkin bir işaret görmediklerini belirtti.

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’ya girmek için bahane üretmek amacıyla bir yanıltma harekatı hazırlığı içinde olduğuna inanmak için sebebi olduğunu söyledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Biden “Elimizdeki her gösterge Ukrayna’ya girmeye ve saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor” dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya girmek için çok farklı şekillerde bahane üretebileceği ve önümüzdeki günlerde Rusya devlet medyasının daha fazla dezenformasyon kampanyası yapmasının beklendiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkilileri, Rusya’nın Ukrayna sınırına daha fazla sayıda asker sevk etmesi konusunda ciddi endişeleri olduğunu belirtti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada yaptırımlar konusunda partiler üstü bir yasa tasarısıyla Rusya’ya karşı birleşik bir cephe olduğunun gösterilmesinin önemli olduğu da belirtildi.

