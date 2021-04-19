Rusya ile Çekya arasında diplomat krizi

Çekya'nın casuslukla suçladığı 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya da 20 Çek diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Pazar akşamı yapılan açıklamada, Çek diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için Pazartesi gününe kadar süre verildiği belirtildi.

Açıklamada, Çek Büyükelçi Vitezslav Pivonka'nın Pazar günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtilerek, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi "düşmanca eylem" olarak nitelendirildi. Çek Büyükelçi'nin bakanlığa çağrılması öncesinde yapılan açıklamada da, iki ülke arasındaki ilişkilerin "temelinin yıkılmasına" yol açan bu "provokasyonun sorumlulularına" yönelik misillemede bulunulacağı belirtildi.

Rusya, Çekya'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesinde ABD'nin etkisinin bulunduğunu da iddia etti. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Rusya'ya yaptırım uygulayan ABD'yi memnun etme isteği" ile Prag'ın bu tutumu izlediği ifade edildi.

Mühimmat deposunda patlama

Prag, 2014 yılında ülkenin güneydoğusunda bulunan Vrebetice köyü yakınlarında bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamadan Moskova'yı sorumlu tutuyor. Patlama sonucu askeri tesisleri kullanan özel bir şirkette görevli iki kişi yaşamını yitirmişti.