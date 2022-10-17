Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Dünya bunu konuşuyor: ABD'den daha fazla asker kaybettiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'dan 4 bölgeyi ilhak etmesinden sonra Ukrayna, Kerç Köprüsü'nü bombalamış, Rusya ise Kiev'in de aralarında bulunduğu 4 şehre füze atmıştı. Kiev'den bu sabah saatlerinde de patlama sesleri gelirken savaşla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'75 BİNDEN FAZLA ASKER HAYATINI KAYBETTİ'

Ukraynalı yetkililere göre Rusya 75 binden fazla askerini kaybetti. Bu iddiaya göre böylece Rusya, ABD'nin Vietnam'daki kaybından daha fazla asker kaybetmiş oldu.

ABD, 1963-1973 yılları arasında Vietnam'da dahil olduğu savaşta 60 bin askerini kaybetmişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Daha önce Ukrayna'nın Rus askerlerinin ölüm sayılarıyla ilgili yaptığı ifadeleri reddeden Rusya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama geldi.

ABD: 80 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağustos ayının başında ABD, 70 ila 80 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

