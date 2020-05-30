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Rusya ile ilgili çarpıcı iddia: Hafter saflarında savaşın

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimi mahkumlarına Rusya’dan, ‘3 ay Hafter’e bağlı savaşmaları karşısında suçlarının silinmesi’ teklifi geldiği öne sürüldü.

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia: Hafter saflarında savaşın

Rusya, Suriye'de Esed rejimi kontrolündeki başkent Şam'daki hapishanelerde yatan mahkumlara Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmaları halinde suçlarının silinmesi teklifinde bulunduğu iddia edildi. Suriye merkezli Syrian Call’ın haberine göre, Rusya’nın önce mahkumlara daha sonra da ailelerine gönderdiği teklifle ilgili zaman tanındığı ifade edildi. Söz konusu teklife göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için 3 ay savaşmaları durumunda, ‘suçlarının’ silineceği aktarıldı.

RUSYA PARALI ASKERLERİ HAFTER SAFLARINA GÖNDERİYOR

Rusya, başkent Şam'ın Zakiye ve Kisve bölgelerinden rejimle iş birliği yapan kişiler aracılığıyla anlaştığı 150 Suriyeliyi aylık 1000-1500'er dolar karşılığında savaşmaları için Libya'ya gönderdi. Rejim yanlısı paralı savaşçılar, Hafter safına katılmadan önce Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Havaalanı'na götürülmüştü. Öte yandan Rusya, yaklaşık 10 gün önce Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinden 600, mayıs başlarında ise Suriye'nin farklı bölgelerinden birkaç yüz paralı savaşçıyı Libya'ya göndermişti.

Kaynak: DHA

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