HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Operasyonun başında Putin'in 'kahramanı' var: Altın dolu uçaklar havalandı

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Operasyonun başında Putin'in 'kahramanı' var: Altın dolu uçaklar havalandı

01.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini finanse edebilmek için Sudan'ın altını kaçırdığını öne sürdü. Yılda 40 tona yakın altının yağmalandığı aktarılırken Rusya'nın altınları yağmalamada paralı asker grubu 'Wagner'i kullandığı aktarıldı. Operasyonu ise Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduran Rus oligark Yevgeni Prigozin var.

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Operasyonun başında Putin'in 'kahramanı' var: Altın dolu uçaklar havalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD'den çarpıcı bir iddia geldi. ABD medyası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini finanse edebilmek için paralı asker grubu 'Wagner' aracılığıyla Sudan'ın altınını yağmaladığını öne sürdü. Yılda yaklaşık 40 bin tonluk bir altının yağmalandığı ifade edilirken bu altın yağmala operasyonun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin'in olduğu belirtiliyor.

Putin'in sağlık durumu ile ilgili CIA'den açıklama geldi! İddialar tüm dünyada gündem olmuştuPutin'in sağlık durumu ile ilgili CIA'den açıklama geldi! İddialar tüm dünyada gündem olmuştu

ALTIN DOLUSU UÇAKLAR HAVALANDI

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşını finanse etmek için Sudan'ın altınını yağmaladığı iddia edildi. ABD medyasına göre yağmalanan altının boyutu yılda 40 bin tona yakın. CNN International'a göre 1,5 yılda Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından 16 kez altın dolusu uçaklar havalandı.

Sudan, Afrika'nın en büyük 3'üncü altın üreticisi konumunda yer alırken Rusya'nın bu hamleyi gerçekleştirmesindeki nedenler olarak Batı tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek olarak gösteriliyor.

Rusya'nın altın karşısında Sudan hükümetine destek verdiği vurgulanırken ABD'li uzmanlara göre Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğini belirtiyor.

OPERASYONUN BAŞINDA PRİGOZİN VAR

Ne kadar altının ülkeden kaçırıldığına dair kesin bir veriden söz edilemezken Rusya'nın Sudan'dan altın kaçırma operasyonunun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. Prigozin, Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

3

Yevgeni Prigojin Putin'in solunda yer alıyor

'RUSYA FEDERASYONUN KAHRAMANI' NİŞANI VERİLDİ

Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigozhin'in grubun Luhansk'taki performansı nedeniyle yakın zamanda "Rusya Federasyonu'nun Kahramanı" nişanına layık görüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaklaşık 2,5 yıl sonra tamamen açtılarYaklaşık 2,5 yıl sonra tamamen açtılar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonların amacı bellidir
Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"Ankapark'ta son perde! Mansur Yavaş bakanlığa dava açıyor: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdim"
Anahtar Kelimeler:
Rusya Sudan Ukrayna putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Son seçim anketinde ilk sıra şaşırttı: Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti...

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar

Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"

Sosyal medya fenomenine işkence! "MİT değil, CIA bile elimden alamaz"

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

İlginizi Çekebilir

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.