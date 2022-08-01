Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Operasyonun başında Putin'in 'kahramanı' var: Altın dolu uçaklar havalandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD'den çarpıcı bir iddia geldi. ABD medyası, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini finanse edebilmek için paralı asker grubu 'Wagner' aracılığıyla Sudan'ın altınını yağmaladığını öne sürdü. Yılda yaklaşık 40 bin tonluk bir altının yağmalandığı ifade edilirken bu altın yağmala operasyonun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin'in olduğu belirtiliyor.

ALTIN DOLUSU UÇAKLAR HAVALANDI

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner aracılığıyla Ukrayna savaşını finanse etmek için Sudan'ın altınını yağmaladığı iddia edildi. ABD medyasına göre yağmalanan altının boyutu yılda 40 bin tona yakın. CNN International'a göre 1,5 yılda Sudan'ın başkenti Hartum'daki havalimanından 16 kez altın dolusu uçaklar havalandı.

Sudan, Afrika'nın en büyük 3'üncü altın üreticisi konumunda yer alırken Rusya'nın bu hamleyi gerçekleştirmesindeki nedenler olarak Batı tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlardan en az zararla çıkmak ve ekonomisini ayakta tutabilmek olarak gösteriliyor.

Rusya'nın altın karşısında Sudan hükümetine destek verdiği vurgulanırken ABD'li uzmanlara göre Rusya'nın Sudan'daki 2021 askeri darbesini de desteklediğini belirtiyor.

OPERASYONUN BAŞINDA PRİGOZİN VAR

Ne kadar altının ülkeden kaçırıldığına dair kesin bir veriden söz edilemezken Rusya'nın Sudan'dan altın kaçırma operasyonunun başında Rus oligark Yevgeni Prigozin olduğu belirtiliyor. Prigozin, Wagner'in de dahil olduğu pek çok şaibeli şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Yevgeni Prigojin Putin'in solunda yer alıyor

'RUSYA FEDERASYONUN KAHRAMANI' NİŞANI VERİLDİ

Wagner grubunun başındaki Yevgeni Prigozhin'in grubun Luhansk'taki performansı nedeniyle yakın zamanda "Rusya Federasyonu'nun Kahramanı" nişanına layık görüldü.



