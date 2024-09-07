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Rusya ile İran arasında yeni kriz: Zengezur Koridoru! "Ciddi karşılık vereceğiz" sözleriyle tehdit etti

07.09.2024 18:21
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Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayan Zengezur Koridoru'na İran'dan rest geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi bölgede jeopolitik değişikliklere yol açılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizerek Zengezur Koridoru'na taraf ülkeleri "ciddi karşılık" vermekle tehdit etti.

Rusya ile İran arasında yeni kriz: Zengezur Koridoru! "Ciddi karşılık vereceğiz" sözleriyle tehdit etti

İran ile Rusya arasında ciddi bir krize yol açmak üzere olan Zengezur Koridoru'yla ilgili İran cephesinden açıklama geldi. İran cephesi koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve buna ciddi karşılık vereceklerini belirtti.

"SAHTE BİR PROJE"

İran ve Rusya arasındaki Azerbaycan ve Nahçivan’ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayan“ Zengezur Koridoru” krizi büyüyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, son günlerde ülkede gündem olan Zengezur koridoruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini söyledi. Azizi, "Temelde, Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CİDDİ KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi. İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, "Bu görüşmelerde birçok kez bölge ülkelerine koridor konusunun kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ettik. Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından beklentimiz ülkenin ulusal güvenliği için de önemli bir konu olan Kafkasya'daki gelişmeleri ve koridor konusunu aktif bir diplomasi ile çözüme kavuşturmalarıdır" şeklinde konuştu.

İRAN İLA RUSYA ARASINDAKİ ZENGEZUR KORİDORU KRİZİ

Rusya yönetiminden Zengezur koridoruna ilişkin gelen açıklamalar Tahran yönetiminde tepkilere neden olmuştu. İran, son dönemde Rus yetkililerinin açıklamalarını Moskova'nın Zengezur Koridoru için Azerbaycan'a destek verdiği yönünde yorumluyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Zengezur koridorunu destekleyen açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Aleksey Dedov’u çağırmış ve Tahran yönetiminin Zengezur koridoruna karşı olduğunu bildirmişti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan İran Rusya
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