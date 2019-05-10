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Rusya ile Japonya Kuril Adaları’nda yine anlaşamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "İki ülkenin çıkarlarını karşılayacak ve halk tarafından kabul edilecek bir barış anlaşması üzerinde müzakerelerde bulunduk. Bu görev kolay değil" - Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono: - "Bugünkü görüşmelerin sonucunda farklılıklarımızın üstesinden gelebildiğimizi söyleyemeyiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Japonya'nın kabul edebileceği barış anlaşmasını yapmanın zor bir görev olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya ile Japonya arasında süren barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İki ülkenin çıkarlarını karşılayacak ve halk tarafından kabul edilecek bir barış anlaşması üzerinde müzakerelerde bulunduk. Bu görev kolay değil." ifadesini kullandı.

Lavrov, her iki ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının 2+2 formatında yapacağı görüşmenin 30 Mayıs'ta Tokyo'da gerçekleştireceği bilgisini paylaştı.

Rusya ve Japonya'nın Kuril Adaları'ndaki ortak ekonomik faaliyetlerinin seyrini olumlu değerlendirdiğini aktaran Lavrov, ilgili projelerin müzakere aşamasında olduğunu ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da Rus mevkidaşı Lavrov ile barış anlaşması konusunda görüş ayrılıklarının devam ettiğini belirtti.

Kono, "Bugünkü görüşmelerin sonucunda farklılıklarımızın üstesinden gelebildiğimizi söyleyemeyiz. Ancak bu zor sorunun üstesinden gelerek gerçek bir ortaklık kurmanın stratejik çıkarlarımıza cevap vereceğine kesin olarak karar verdik." diye konuştu.

Japon Bakan, Tokyo'nun mevcut farklılıkları çözmek için Moskova ile diyaloğa devam etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Geçen yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Japonya Dışişleri Bakanı Kono, bu yıl içerisinde Rus-Japon müzakereleri çerçevesinde iki kez bir araya gelmişti.

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Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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