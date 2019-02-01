"Rusya ile konuşmak lazım"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesine ilişkin, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Merkel ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

ABD'nin INF'den çekilmesinin NATO için ne anlama geldiğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merkel, bu konunun son haftalarda NATO içinde de ele alındığını hatırlattı.

Görüşmeleri sürdürmek için 6 aylık süreyi kullanmak gerektiğini ifade eden Merkel, "Bizim için Rusya'nın sözleşmeyi ihlal ettiği açıktır. Bundan dolayı Rusya ile de konuşmak lazım. Biz Alman tarafı olarak, hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de ben, bu 6 ay içinde yine de görüşmeler yapmak için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Merkel, NATO'nun bu durumu dikkatli bir şekilde analiz edeceğini ve sonuçlar çıkaracağını da kaydetti.