HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri boyut değiştirdi: Putin'den Kim Jong-Un'a 'nadir bulunan hayvanlar' hediyesi

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri boyut değiştirdi: Putin'den Kim Jong-Un'a 'nadir bulunan hayvanlar' hediyesi

21.11.2024 09:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliğine dayalı ilişkiler farklı bir boyutta devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a hediye olarak 'nadir bulunan hayvanlar' gönderdiği öğrenildi.

Rusya ile Kuzey Kore ilişkileri boyut değiştirdi: Putin'den Kim Jong-Un'a 'nadir bulunan hayvanlar' hediyesi

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov siyasi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kore’yi ziyaret etti. Kuzey Kore hükümeti, Kozlov ile Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong Ho arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknolojik İş birliği Protokolü imzalandığını bildirdi. Anlaşmanın içeriğine dair bilgi paylaşılmazken, Rusya basını, tarafların iki ülke arasındaki tarifeli uçuşların sayısını artırma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

thumbs_b_c_9bb7b323f2a3f5ecfb01eb8d52f8eb94

'NADİR BULUNAN HAYVANLAR' HEDİYE EDİLDİ

Kozlov ve beraberindeki heyetin dün gece Kuzey Kore’den ayrıldığı belirtildi.

Kuzey Kore hükümetinden yapılan ayrı bir açıklamada ise, Putin’in Kozlov ve beraberindeki heyet aracılığıyla Kim’e hediye olarak “nadir bulunan hayvanlar” gönderdiği kaydedildi.

RUS HEYETİ KUZEY KORE'YE GİTMİŞTİ

Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Alexandr Kozlov, 11’inci Kuzey Kore-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi toplantısına katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte 17 Kasım’da Pyongyang’a gitmişti. Kozlov’un ziyareti sırasında ülke lideri Kim Jong ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Kim Jong-un putin
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Erdoğan 'talimat verdim' diyerek duyurdu

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

İzmir'de polislere silahlı saldırı; 3 yaralı

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti! DSÖ duyurdu: Aşıya acil kullanım onayı verildi

MHP'de 3 vekil istifa etti

MHP'de 3 vekil istifa etti

"Fay kırılacak şehir yıkılacak deniliyor" Deprem uzmanı: 'Böyle bir şey yok'

"Fay kırılacak şehir yıkılacak deniliyor" Deprem uzmanı: 'Böyle bir şey yok'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.