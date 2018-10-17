Rusya ile Mısır arasında 31 Ekim 2015'te dondurulan charter uçuşları konusunu da değerlendiren Putin, "Uçuş güvenliğinin artırılması konusunda Mısır tarafı gereken adımları atıyor. Bu konuda yakın gelecekte adım atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda bilgilendirdik." diye konuştu.

Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına başlaması gerekiyor." dedi.

Sisi ise Suriye anayasa komitesinin kurulmasına yönelik süreci hızlandırmak istediklerini belirterek, "Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bu konuda çağrıda bulunacağız. Anayasa komitesinin kurulması, Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak adına son derece önemli bir adımdır." dedi.

İki lider, açıklamaların öncesinde bugün Kırım'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Putin, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Açıklamaların ardından Rusya ve Mısır arasında ekonomi ve kültürel alanda çok sayıda anlaşmanın yanı sıra stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

