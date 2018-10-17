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Rusya ile Mısır arasında "stratejik iş birliği" anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:38 | Son Güncelleme

Rusya ile Mısır devlet başkanları, iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşması imzaladı - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki sorunun çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda bilgilendirdik" - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi: - "(Suriye krizi) Anayasa komitesinin kurulması, Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak adına son derece önemli bir adımdır"

MOSKOVA (AA) – Rusya ile Mısır arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması konusunda Mısır'la iş birliğini artıracaklarını belirten Putin, "Mısır'ın, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katıldıklarını anımsatmak isterim. Şimdi mültecilerin evlerine dönebilmesi için anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalarına başlaması gerekiyor." dedi.

Suriye'de İdlib'e özel ilgi gösterilmesi gerektiği konusunda Mısır'la görüş birliğinde olduklarını anlatan Putin, "Mısırlı dostlarımızı, İdlib'deki sorunun sorunların çözümü için Türk ortaklarımızla vardığımız mutabakat konusunda bilgilendirdik." diye konuştu.

Rusya ile Mısır arasında 31 Ekim 2015'te dondurulan charter uçuşları konusunu da değerlendiren Putin, "Uçuş güvenliğinin artırılması konusunda Mısır tarafı gereken adımları atıyor. Bu konuda yakın gelecekte adım atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sisi ise Suriye anayasa komitesinin kurulmasına yönelik süreci hızlandırmak istediklerini belirterek, "Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya bu konuda çağrıda bulunacağız. Anayasa komitesinin kurulması, Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak adına son derece önemli bir adımdır." dedi.

İki lider, açıklamaların öncesinde bugün Kırım'da yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Putin, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Açıklamaların ardından Rusya ve Mısır arasında ekonomi ve kültürel alanda çok sayıda anlaşmanın yanı sıra stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

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