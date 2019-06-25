BUKET GÜVEN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanda bağımsız politikalarla kendi çıkarlarını korumaya, kendi güvenliğini garanti altına almaya çalıştığını belirterek, "Türkiye asla bu yoldan geri dönmemeli ve kararlılığını sürdürmeli. S400'ler alınmakla kalınmamalı, Rusya ile ortak S500 üretme projesi bir an önce hayata geçirilmeli." dedi.

Yalçın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve Temmuz ayında geleceği açıklanan S400 füze savunma sistemi ile ilgili AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Meselenin Rusya'dan güvenlik gerekçeleriyle füze alınmasından ibaret olmadığının altını çizen Yalçın, "S400 krizinin arkasında koca bir bağımsızlık davası yatıyor. Türkiye bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir devlet olarak yükselmeye, ekonomik ve askeri anlamda da giderek kendine yeter ve bağımsız hale gelmeye başlayalı beri, dünyaya nizam vermeye hevesli küresel aktörler yolunu kesmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ABD başta olmak üzere, Batılı dostlarının Türkiye'yi uydu ülke konumunda görmeye alıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: