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Rusya ile Özbekistan arasında askeri iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

Hava sahalarının iki ülke askeri uçakları tarafından karşılıklı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzalandı

TAŞKENT (AA) – Rusya ve Özbekistan arasında hava sahalarının iki ülke askeri uçakları tarafından karşılıklı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Rusya ve Özbekistan Savunma Bakanlıklarından yapılan açıklamaya göre, BDT Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere Taşkent'te bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Özbekistan Savunma Bakanı Abdusalom Azizov ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki askeri iş birliğinin durumu ve perspektiflerinin ele alındığı görüşmede konuşan Şoygu, Rusya'nın Özbekistan'ı güvenlik alanı da dahil Orta Asya'da stratejik ortak olarak gördüğünü ifade etti.

Şoygu, günümüzdeki koşullarda, özellikle bölgedeki uluslararası terörizmin yayılması gibi zorluklarla ve tehditlerle ortaklaşa mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca 340'tan fazla Özbekistan silahlı kuvvetleri mensubunun bu yıl Rusya'daki askeri okullarda eğitime başladığını belirten Şoygu, Rusya ve Özbekistan Savunma Bakanlıkları arasında iş birliğinin geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azizov da Özbekistan'ın askeri-teknik alan da dahil Rusya ile kapsamlı iş birliğini geliştirmeyi planladığı bilgisini paylaşarak, bu yıl iki ülke arasında askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki iş birliğinin arttığına dikkati çekti.

Görüşmenin ardından Şoygu ve Azizov, karşılıklı hava sahalarının iki ülke askeri uçakları tarafından kullanılması konusunda anlaşma imzaladı. İki bakan ayrıca iki ülke savunma bakanlıkları arasında 2019 yılı askeri iş birliği planına imza attı.

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Özbekistan Özbekistan Savunma Bakanı Abdusalom Azizov Rusya Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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