HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya ile Suriye ve Dağlık Karabağ Müzakereleri Sürüyor

Rusya ile Suriye ve Dağlık Karabağ Müzakereleri Sürüyor

13.11.2020 18:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya ile Suriye ve Dağlık Karabağ Müzakereleri Sürüyor

Rusya ile Suriye ve özellikle de İdlib’te sahada TSK’nın durumu konusunda anlaşma arayışındaki Türkiye, şimdi de Dağlık Karabağ’da ortak barış gücü oluşturulmasında askeri varlık gösterebilmek için müzakereler yürütüyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanmasına ilişkin anlaşmanın ardından ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin bölgede ateşkes süreci takibinde ortak barış gücünde rol alacağını kamuoyuna duyurdu. Akar, bugün Rusya’dan gelecek heyetle de konuya ilişkin müzakereler yapılacağını da açıkladı. Ancak Rusya tarafı, Türkiye’nin “uzaktan izleyici” olacağını, sahada olmayacağını vurguluyor ve ayrıca “yabancı savaşçılar” konusunda halen Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik suçlamalarına destek veriyor görünüyor.

Rusya Federasyonu askeri ve diplomatik heyeti ise, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki çalışma yemeğinin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nda müzakere masasında.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugünkü teknik müzakerelerde, “(Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki) anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular” üzerinde durulacağını bildirdi.

Rusya tarafı ise, bugünkü son açıklamalarıyla Dağlık Karabağ’da sahada Türkiye’yi görmek istemedikleri yönündeki mesajlarını yineledi. Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in konuyu görüştüklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü açıklamasında, “Elbette bu süreç sırasında temaslar oldu. Bu temas sonucunda gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı” dedi. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda devam etmekte olan teknik müzakereler kapsamında Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da ateşkes sürecini denetleme noktasında sahada askeri güç bulundurması yönünde sonuç alınması beklenmiyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dünkü açıklamasında, Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden uzakta bir merkezde Türk gözlemciler bulunacağını belirterek, Türkiye’ye sadece insansız hava araçlarıyla (İHA) ateşkesi gözlemleme imkanı sunulacağını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye de müzakere edildi

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rusya heyetiyle Suriye konusunda da müzakere yürütüldü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Lavrentyev arasındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmede İdlib’le ilgili detay verilmemesi dikkat çekti.

Uluslararası medya Türkiye’nin İdlib’den asker çektiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda yapılan görüşmeyle ilgili olarak “Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durum, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetleri ele alınmıştır. Bu konularda görüş alışverişi yapılmış, ülkemizin tutumu aktarılmıştır” denildi. Açıklamada yapılan görüşme sonucunda Rusya’yla İdlib başta olmak üzere Suriye konusunda herhangi bir uzlaşmaya varılıp-varılmadığı bilgisi de verilmedi.

Sputnik’in haberine göre; Rusya, Türkiye’nin Suriye’de askeri güç bulundurmasından duyduğu rahatsızlığı koruyor ve her görüşmede bunu yineliyor. Ankara’ya gelişi öncesinde dün Lavrentyev’in, “Türk güçlerinin Suriye'den çıkması konusu, Rus tarafınca her zaman gündeme getirildi ve Türkiye bu hususta güvence verdi. Suriyeli vatandaşların bu bölgelerde yaşaması için güvenli koşullar oluşturulduğunda ve terör yuvası yok edildiğinde, Türk askerler İdlib'den ayrılacak" bilgisini verdiği aktarıldı.

Öte yandan İdlib bölgesinde Türkiye’nin Soçi Mutabakatı kapsamında bulunduğu 12 gözlem noktasından 4’ünde geri çekildiği bilgisi ve 4’ünden daha çekileceği iddiası söz konusu.

Ermenistan’ın “yabancı savaşçılar” suçlaması sürüyor

Bu arada Sputnik’in haberine göre; Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drianve ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun’le bugün Dağlık Karabağ konusunda görüştü.

Habere göre Ermenistan, bu görüşmelerde Türkiye’ye yönelik “yabancı savaşçılar” suçlamasını sürdürdü. Haberde, Ermenistan’ın, “Azerbaycan’ın Karabağ’a karşı başlattığı savaşın planlanması, kışkırtılması ve yürütülmesinin yanı sıra hem çatışmalara doğrudan katılımı hem de yabancı militanların çatışma bölgesine sevkedilmesinde Türkiye’nin oynadığı role vurgu yaptığı” aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!
Daha önce böyle bir şey görmediniz! Daha önce böyle bir şey görmediniz!

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

Tam o an! Son anda yakaladı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Profesörün 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki yağdı

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

Otogarda böyle yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.