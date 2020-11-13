Rusya ile Suriye ve Dağlık Karabağ Müzakereleri Sürüyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanmasına ilişkin anlaşmanın ardından ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin bölgede ateşkes süreci takibinde ortak barış gücünde rol alacağını kamuoyuna duyurdu. Akar, bugün Rusya’dan gelecek heyetle de konuya ilişkin müzakereler yapılacağını da açıkladı. Ancak Rusya tarafı, Türkiye’nin “uzaktan izleyici” olacağını, sahada olmayacağını vurguluyor ve ayrıca “yabancı savaşçılar” konusunda halen Ermenistan’ın Türkiye’ye yönelik suçlamalarına destek veriyor görünüyor. Rusya Federasyonu askeri ve diplomatik heyeti ise, bugün Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki çalışma yemeğinin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nda müzakere masasında. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugünkü teknik müzakerelerde, “(Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki) anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak kimin nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular” üzerinde durulacağını bildirdi.

Rusya tarafı ise, bugünkü son açıklamalarıyla Dağlık Karabağ’da sahada Türkiye’yi görmek istemedikleri yönündeki mesajlarını yineledi. Erdoğan ile Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in konuyu görüştüklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü açıklamasında, “Elbette bu süreç sırasında temaslar oldu. Bu temas sonucunda gözlem merkezinin Dağlık Karabağ sınırları dışındaki Azerbaycan topraklarında konuşlandırılması konusunda anlaşma sağlandı” dedi. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda devam etmekte olan teknik müzakereler kapsamında Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da ateşkes sürecini denetleme noktasında sahada askeri güç bulundurması yönünde sonuç alınması beklenmiyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dünkü açıklamasında, Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden uzakta bir merkezde Türk gözlemciler bulunacağını belirterek, Türkiye’ye sadece insansız hava araçlarıyla (İHA) ateşkesi gözlemleme imkanı sunulacağını ifade etmişti. Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye de müzakere edildi

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rusya heyetiyle Suriye konusunda da müzakere yürütüldü. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Lavrentyev arasındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmede İdlib’le ilgili detay verilmemesi dikkat çekti. Uluslararası medya Türkiye’nin İdlib’den asker çektiğini duyurmuştu. Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda yapılan görüşmeyle ilgili olarak “Anayasa Komitesi’nin çalışmaları bağlamında siyasi süreçteki son durum, Astana süreci, İdlib ve sahadaki gelişmeler, Suriyeli sığınmacılar ve yerlerinden edilmiş kişilere ilişkin durum, PKK/YPG terör örgütünün faaliyetleri ele alınmıştır. Bu konularda görüş alışverişi yapılmış, ülkemizin tutumu aktarılmıştır” denildi. Açıklamada yapılan görüşme sonucunda Rusya’yla İdlib başta olmak üzere Suriye konusunda herhangi bir uzlaşmaya varılıp-varılmadığı bilgisi de verilmedi. Sputnik’in haberine göre; Rusya, Türkiye’nin Suriye’de askeri güç bulundurmasından duyduğu rahatsızlığı koruyor ve her görüşmede bunu yineliyor. Ankara’ya gelişi öncesinde dün Lavrentyev’in, “Türk güçlerinin Suriye'den çıkması konusu, Rus tarafınca her zaman gündeme getirildi ve Türkiye bu hususta güvence verdi. Suriyeli vatandaşların bu bölgelerde yaşaması için güvenli koşullar oluşturulduğunda ve terör yuvası yok edildiğinde, Türk askerler İdlib'den ayrılacak" bilgisini verdiği aktarıldı.