Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete katkı sunacağını vurgulayarak, "Türkiye ve Rusya arasında 40 milyon tonun üzerinde bir taşımacılık mevcut. Bunun yüzde 80'i deniz yoluyla, yüzde 20'si de kara yoluyla yapılıyor. İki ülke arasındaki taşımacılıkta demir yolu kullanılmıyor. Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle yapacağımız iş birliği hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacağı ticarete katkı sağlayacak." dedi.

Söz konusu iş birliğiyle Rusya menşeli yüklerin taşımasının Bakü-Tiflis-Kars hattına dahil edilmesinin amaçlandığını belirten Shakhbandarov, bu kapsamda şirketlerinin de Rusya Demir Yolu Lojistik şirketiyle ortak bir lojistik firması kurmak için anlaşma yaptığını bildirdi.

- Demir yolu taşımacılığında 5 milyon ton hedefi

Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya'nın yanı sıra Türkiye'nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.

Shakhbandarov, şöyle konuştu:

"Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, orta vadede de 5 milyon tona çıkarmak. Türkiye ve Rusya'nın ticarette koyduğu hedeflere ulaşmanın en hızlı yollarından biri lojistik alternatif ve zincirlerini geliştirmek. Küçük, orta ve büyük işletmelere lojistik konusunda bir seçenek sunmak, o bölgelerdeki istihdama ve ülkemizin ihracatına ciddi katkılar sağlar."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Kars'ta terminal ve lojistik merkezi inşaatının da devam ettiğini anımsatan Shakhbandarov, "Hedefimiz Rusya'dan gelen demir yolu yüklerinin hiçbir kesinti olmadan Mersin'e kadar varması. Aynı şekilde ters istikamette de Türkiye'de üretilen özellikle makine sanayisi ürünleri Rusya'nın kuzeyine kadar rahat bir şekilde ulaşacak. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz." dedi.