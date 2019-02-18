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Rusya ile Türkiye arasında helikopter anlaşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Rus medyası, Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Rusya’dan 3 adet helikopter alımı için imzaların atıldığını duyurdu.Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Rus medyası, Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Rusya’dan 3 adet helikopter alımı için imzaların atıldığını duyurdu.
Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin’in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.
Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

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