Rusya ile Türkiye arasında helikopter anlaşması

Rus medyası, Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Rusya’dan 3 adet helikopter alımı için imzaların atıldığını duyurdu.

Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin’in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

