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"Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda görüş ayrılığı yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı yok. Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığının olmadığını söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunun çözümünde görüş ayrılığı olmadığını belirten Peskov, "Bu bölgede ateşkesi sağlamalıyız. Hmeymim ve İdlib dahil olmak üzere Rus askerlerinin bulunduğu yerlere saldırıların durdurulması gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu anlaşma kesinlikle geçerli ve uygulama aşamasındadır. Türkiye, bu anlaşmaya bağlılığını birkaç kez teyit etti." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya S-400 Türkiye

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