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"Rusya ile Türkiye zorlukları aştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:37 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov: - "(Rusya ve Türkiye) Bütün zorlukların üstesinden geldik. Tarihimizde zor sayfalar var. Aynen İran ile de olduğu gibi. Fakat halihazırda önümüzde pozitif bir gündem var"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile yaşadığı krizle bağlantılı tüm zorlukları aştığını söyledi.

Ria haber ajansına göre, Ryabkov, Hindistan'da katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada Rusya-Türkiye ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında yaşanan kriz ve sonuçlarının bugünkü ilişkileri etkilemediğini söyleyen Ryabkov, "Bütün zorlukların üstesinden geldik. Tarihimizde zor sayfalar var. Aynı İran ile de olduğu gibi. Fakat halihazırda önümüzde pozitif bir gündem var." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ekonomi, enerji alanlarında ve Karadeniz'de iş birliği içerisinde olduklarını hatırlatan Ryabkov, her ülkenin bağımsızlığını koruma ihtiyacı yönünde ortak bir anlayış olduğunu dile getirdi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

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