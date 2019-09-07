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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 14:04 | Son Güncelleme

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak esir takası yapılmaya başlandı.Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri krizler sonrasında karşılıklı olarak her 2 ülkenin tutuklu bulundurduğu kişilerin takası yapıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak esir takası yapılmaya başlandı.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve askeri krizler sonrasında karşılıklı olarak her 2 ülkenin tutuklu bulundurduğu kişilerin takası yapıldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan Kerç boğazı krizinde Rusya’nın cezaevine gönderdiği 24 Ukraynalı askerinde esir takasında kullanıldığı açıklandı. Sabah saatlerinde Ukraynalı denizcilerin avukatı Nikolay Polozov esir takasına başlandığının açıklanmasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’den tutuklu Ruslar özel bir uçakla Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanına getirildi. Uçakta ayrıca Ukraynalı savcı Ruslan Ryaboshapka hazır bulundu.
Öte yandan 24 Ukraynalı askerin bulunduğu tutuklular Moskova’nın Lefortovo Cezaevinden Vnukovo havalimanına otobüslerle sevk edildi. Havaalanında işlemleri yapılan tutuklular karşılıklı olarak yetkililere teslim edildi. Tarafların takas işlemlerinin gün içinde tamamlanması beklenirken Rus ve Ukrayna basını takası televizyonlardan canlı yayınlamaya devam ediyor.
Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından karşılıklı gerilimler yaşanmış en büyük olay ise geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ukrayna gemilerinin Kerç boğazından geçmeye çalışması üzerine Rusya Özel Kuvvetleri tarafından Ukrayna gemilerine operasyon yapılarak Ukraynalı denizcilerin tutuklanması olmuştu. Her 2 ülke arasında yaşanan krizde en son yapılan esir takası 2017 yılında gerçekleşmişti.

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