HABER

Rusya ile Ukrayna arasında reklam panosu krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun 21 Nisan’da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırladığı reklam panosunda Putin’in fotoğrafının kullanılması iki ülke arasında tartışmaya yol açtı.Ukrayna’nın mevcut Devlet Başkanı ve 21 Nisan’da ikinci turu gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı seçimlerinin iki adayından biri olan Petro Poroşenko, seçim kampanyası için ilginç bir reklam panosu hazırlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun 21 Nisan’da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırladığı reklam panosunda Putin’in fotoğrafının kullanılması iki ülke arasında tartışmaya yol açtı.
Ukrayna’nın mevcut Devlet Başkanı ve 21 Nisan’da ikinci turu gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı seçimlerinin iki adayından biri olan Petro Poroşenko, seçim kampanyası için ilginç bir reklam panosu hazırlattı. Seçim kampanyası için hazırlanan panolarda Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşılıklı durduğu bir görsel kullanılarak altına “21 Nisan. Nihai Karar” ifadeleri yazıldı.

“Poroşenko Zelenskiy’yi Putin’in ajanı olarak göstermeye çalıştı”
Reklam panosunun sokaklarda görülmeye başlamasından sonra ise önce Ukrayna basını, sonra Rusya tarafından tepki geldi. Ukrayna medyası Poroşenko’nun kampanyasını hazırlayan ekibin Poroşenko’nun rakibi Vladimir Zelenskiy’yi Putin’in ajanı olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü. Bunun yanı sıra basında, görselde Putin’in fotoğrafının kullanılmasıyla Putin’in kişisel haklarının da ihlal edildiği yer aldı.

“Kimse Putin’den izin istemedi”
Konu üzerine Poroşenko’nun ekibinden yapılan yazılı açıklamada, “Tabii ki doğal olarak kimse Putin’den izin istemedi. Şaşırtıcı olan bir diğer şey ise Putin’in haklarının ihlal edildiğini savunan Ukraynalı uzman ve politikacıların sayısı” ifadelerine yer verildi.

“Biz Putin’i seçiyoruz. Ukraynalılara gelince, göreceği”
Basının yaşanan olayla ilgili sorularını cevaplayan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna’daki durumu takip ettiklerini belirterek, “Biz Putin’i seçiyoruz. Ukraynalılara gelince, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

PARTNER Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş! Siz de ilişkiye girerken bunu yapıyorsanız...Kanserden bile koruyormuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, koruma personeline kutlama
Keşan'da Helvacıoğlu, mazbatasını alıp görevine başladıKeşan'da Helvacıoğlu, mazbatasını alıp görevine başladı

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

İtiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Son dakika: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Süleyman Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Bakan Soylu: Polis canla başla gayret gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da usulsüzlük yorumu: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.