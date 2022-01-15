HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ile Ukrayna gerilimi tırmanıyor

Rusya ile Ukrayna gerilimi tırmanıyor

15.01.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ardından İngiltere de Ukrayna'nın işgalini haklı çıkartmak için Rusya'nın dezenformasyon yaydığını iddia etti.

Rusya ile Ukrayna gerilimi tırmanıyor

Rusya ise söz konusu iddiaları reddetti.ABD'nin, Ukrayna'yı işgal için Rusya'nın bahane yaratmaya çalıştığı iddialarının ardından, İngiltere de Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik dezenformasyon kampanyası yürütmekle suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, bu şekilde Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırarak, işgalini haklı çıkartacağını ifade etti. Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya saldırganlığına son vermeli, tansiyonu düşürmeli ve ciddi görüşmelere açık olmalı" dedi.

ABD'den "bahane" yaratma suçlaması

ABD hükümetinden Cuma günü yapılan açıklamalarda da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane yaratmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bir soru üzerine CNN televizyonunun bu yöndeki haberlerini teyit eden Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Rus hükümetinin Ukrayna'ya bir işgal hazırlığı içinde olduğundan kaygı duyuyoruz" şeklindeki sözlerini tekrarladı. Bu planların bir parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için bir "bahane yaratma" zemini oluşturduğunu öne süren Psaki, Ukrayna'yı suçlayacak "sabotaj eylemleri ve bilgi operasyonlarının" buna dahil olduğunu söyledi. Psaki, "Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasında başlayabilecek askeri işgal" öncesinde Rusya'nın bu eylemlere başlamayı planladığını öne sürdü.

"Rusya'nın, Doğu Ukrayna'da yanıltıcı operasyonlar düzenlemek üzere bölgede ajanlar görevlendirdiğine işaret eden bilgilere sahibiz" diyen Psaki "Rusya'nın kendi güçlerine yönelik sabotaj" düzenlemek için "ajanların şehir savaşı ve patlayıcı madde kullanımı konularında eğitim aldığını" söyledi. Ukrayna'daki insani sorunlara işaret edilerek bölgede yaşanan gerilimden Batı'nın sorumlu tutulduğu "yanlış bilgilerin" sosyal medyada ve medyada yayıldığını belirten Psaki, söz konusu paylaşımların sayısının Aralık ayında yüzde 200 arttığını kaydetti. Psaki, benzer eylemlerin Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılı öncesinde de gözlemlendiğini ifade etti.

Rusya iddiaları reddiyor

Rusya ise Ukrayna'yı işgal edebilmek için bahane yaratmaya çalıştığı yönündeki ABD'nin iddialarını reddetti.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan Cumartesi günü yapılan açıklamada, ABD'nin herhangi bir temele dayanmaksızın sıklıkla sansasyon içeren haberler yaydığı ifade edilerek, "Her zaman olduğu gibi yine hiçbir kanıt yok" denildi. Rusya Büyükelçiliği'nin açıklamasında ABD'de resmi düzeyde ve medyada Rusya hakkında dile getirilen bu tür iddiaların "asılsız" olduğu vurgulanarak, "teyit edilmesinin mümkün olmadığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya savaşa karşıdır. Tüm diplomatik sorunlar konusunda diplomatik çözümden yanayız" ifadelerine yer verildi.

Diplomasi sonuç vermedi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine tepki gösteren Batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalini kaygıyla karşılıyor. Rusya'nın sınır bölgesine 100 bin kadar asker konuşlandırdığı belirtiliyor.

Rusya ile ABD ve diğer Batı ülkeleri arasındaki Ukrayna gerilimini aşmak için çeşitli düzeylerde geçen hafta yapılan diplomatik görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Ukrayna geriliminin gölgesinde uzun bir aradan sonra Çarşamba günü ilk kez toplanan NATO-Rusya Konseyi'nden, taraflar arasındaki gerilimi yatıştıracak sonuçlar çıkmadı. NATO, Rusya'nın güvenlik garantisi ve NATO genişlemesinin durdurulması gibi taleplerini reddetti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) bünyesindeki toplantı da sonuçsuz kalırken, ABD ile Rusya arasında hafta başında Cenevre'de yapılan diplomatik görüşmelerde de ilerleme kaydedilmedi.

Gelecek hafta da diplomatik görüşmelerin süreceği belirtiliyor. Bu çerçevede, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkîdaşı Jean Yves Le Drian, tansiyonun düşürülmesi için önce Moskova'da ardından Doğu Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

AFP,dpa/JD,AI

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
ABD'nin ajan suçlamasına Rusya'dan cevap: Ortada bir delil yokABD'nin ajan suçlamasına Rusya'dan cevap: Ortada bir delil yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişi sokakta ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi:

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı

TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Gençlik Buluşmaları Satranç Turnuvası başladı

Avcılar'da 3 kişinin minibüsü yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar'da 3 kişinin minibüsü yakma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.