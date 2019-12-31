HABER
  4. Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması 

Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması 

DÜNYA HABERLERİ  | 31.12.2019 10:47 | Son Güncelleme

 Ukrayna ile Rusya arasında, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit geçişine yönelik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna ile Rusya arasında, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit geçişine yönelik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile Rusya arasında doğal gaz transit sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Rus ve Ukraynalı yetkililerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da beş gün boyunca yaptıkları müzakerelerin ardından açıklamalarda bulunan Miller, "İki tarafın çıkarlarını dengeleyen birçok anlaşma imzalandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 yıl süreliğine imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'nın 7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. İki tarafın da sözleşmeyi 10 yıl süreliğine uzatma hakkı var. Sözleşmeye göre ilk yıl Ukrayna üzerinden 65 milyar metreküp, sonraki yıllarda ise 40'ar milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesi öngörülüyor" şeklinde bilgi verdi.

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılmasını öngören anlaşmanın süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyordu.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı Naftogaz şirketine geçen hafta 2,9 milyar dolar ödeme yaptığını duyurmuştu.

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'
2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları

2019 yılının en güzel uzay fotoğrafları

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Londra’da sonik patlama

Londra’da sonik patlama

Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Bolivya'daki Meksikalı ve İspanyol diplomatlar "istenmeyen kişi"

Tamamlandı! 2020'de Mars yolcusu

Tamamlandı! 2020'de Mars yolcusu

Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı

Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.