Rusya İlerleyişini Sürdürüyor

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Rus kuvvetlerinin demiryolu merkezi Liman kentini ele geçirdiğini ve Sievierodonetsk'in çoğunu kuşatarak, Moskova'nın son haftalardaki en büyük ilerlemesini kaydettiğini açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın son günlerde ivmenin nasıl değiştiğini gösteren iki büyük cephede bariz ilerlemesine rağmen, kuvvetlerinin Donbas’ın doğusundaki yeni savunma hatlarını korumakta ısrarcı.

Ayrılıkçı gruplar, Rusya'nın ilerleyişinin ana eksenlerinden birinde bulunan demiryolu merkezi Liman'a kuzeyden saldırırarak, kentin kontrolunun tamamen ele geçirdiklerini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın kentin çoğunu ele geçirdiğini kabul etti. Ancak Savunma Bakanlığı, kuvvetlerin kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerinde hala direndiğini ve Ruslar’ın güneybatıya doğru yarım saat sürüş mesafesindeki büyük bir kent olan Sloviansk istikametinde ilerlemesini engellediğini söyledi.

Luhansk bölge valisi Serhiy Hayday, daha doğuda, Rus güçlerinin Sievierodonetsk kentinin üçte ikisini kuşattığını söyledi. Kent, hala Donbas'ta Ukrayna tarafından tutulan en doğudaki en büyük nüfuslu merkez konumunda. Rusya, Ukrayna'nın ana savaş gücünü ve karşısındaki Lısıçansk’ı Siverskiy Donets nehri boyunca ele geçirmeye çalışıyor. Hayday, Sievierodonetsk'teki binaların yüzde 90'ının yıkıldığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı Oleskiy Arestovych, verdiği demeçte, Liman'ın düştüğünü ve oradaki iyi organize edilmiş Rus saldırısının Moskova ordusunun taktiklerini ve operasyonlarını geliştirdiğini gösterdiğini söyledi.

Rusya son haftalardaki en güçlü ilerlemesini gerçekleştiriyor

Mart ayında başkent Kiev'den ve bu ayın başlarında ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkiv'un eteklerinden geri sürüldükten sonra, Rus kuvvetleri Donbas’ın doğusunda son haftalardaki en güçlü ilerlemesini gerçekleştiriyor.

Rus kuvvetlerinin geçen hafta Popasna şehrinde Sievierodonetsk'in güneyindeki Ukrayna hatlarını geçmesinden bu yana ilerleme zemin kazandı.

Dün, Rusya'nın kontrolundaki bölgede bulunan Popasna’ya ulaşan Reuters muhabirleri, yanmış yüksek apartmanlar ve yıkılmış belediye binalarından oluşan bir çorak araziyle karşılaştı. Rus tankları ve diğer askeri araçlar, molozlarla dolu sokakları yararak tozların içinde ilerledi. Havada ise alçaktan uçan saldırı helikopterleri sesi gürlüyordu. Üniformalı bir askerin şişmiş cansız bedeniyse bir avluda yatıyordu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus kara kuvvetlerinin Popasna'nın kuzeybatısındaki birkaç köyü ele geçirdiğini açıkladı.

Rusya'nın doğudaki ilerlemesi, bu ay Rus güçlerini Harkiv'dan geri püskürten Ukrayna'nın karşı saldırısının ardından yaşandı. Ancak Moskova, Ukrayna kuvvetlerinin Donbas'a giden Rus tedarik hatlarına geriden saldırmasını engelledi.

Harkiv uzun süre aradan sonra yine bombalandı

Dün Rus kuvvetleri günler sonra ilk kez Harkiv'in bazı bölgelerini bombaladı. Yerel yetkililer, dokuz kişinin öldüğünü söyledi. Reuters, bir mahallede patlayan mermilerden gökyüzüne yükselen duman bulutlarını görüntüledi. Kalabalık bir kaldırım kırık camlarla ve kan gölleriyle doluydu. Bir parkın kahve büfesi yıkıldı ve bir kafenin ve apartmanların camları patlatıldı. Kremlin ise sivilleri hedef aldığını reddediyor.

24 Şubat’ta başlayan işgalin başından bu yana Moskova'nın büyük bir bölgeyi ele geçirdiği güneyde, Ukraynalı yetkililer Rusya'nın kalıcı bir yönetim dayatmayı amaçladığına inanıyor.

Ukrayna ordusunun güney komutanlığı, Rusya'nın Kırım'dan askeri teçhizat sevk ettiğini, olası bir Ukrayna karşı saldırısına hazırlanmak için üçüncü bir savunma hattı inşa ettiğini ve Dnipro Nehri üzerindeki bir barajın arkasındaki büyük bir su deposunun kıyısına mayın döşediğini açıkladı.

Açıklamada, "Bütün bunlar, Rusya'nın işgal altındaki toprakları kendi kontrolu altında tutmaya çalışacağını gösteriyor" dedi.

Zelenski’den Avrupa Birliği’ne eleştiri

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, bloğun Moskova'nın savaş çabalarını günde bir milyar Euro ile finanse ettiğini söyleyerek, Avrupa Birliği'ni Rusya'dan enerji ithalatı yasağı konusunda tereddüt etmekle eleştirdi.

Zelenski, "Rusya üzerindeki baskı, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarma meselesidir. Her gün erteleme, zayıflık, çeşitli anlaşmazlıklar veya saldırganı kurban pahasına 'pasifleştirmek' için yapılan teklifler, yalnızca daha fazla Ukraynalı’nın öldürülmesi anlamına gelir" dedi.

ABD liderliğindeki Batı ülkeleri, Ukrayna'ya M777 obüs de dahil olmak üzere uzun menzilli silahlar sağladı. Kiev, topçu savaşlarını kazanmasına yardımcı olmak için özellikle roketatarlar olmak üzere daha uzun menzilli kara silahları istediğini söylüyor.

Amerikalı yetkililer, Biden yönetiminin şimdi Kiev'e yüzlerce kilometre menzile sahip olabilen M142 Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) tedarik etmeyi düşündüğünü söylüyor.

Washington, kısmen, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurması halinde gerilimin tırmanışa geçeceği endişesiyle bu tür silahları tedarik etmekten geri durmuştu. ABD'li ve diplomatik yetkililer Reuters'a, Washington'un bunu Kiev ile görüştüğünü söyledi.

ABD gerginliğin tırmanmasından endişeli

Bir ABD'li yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla, "Gerginliğin tırmanması konusunda endişelerimiz var ve yine de coğrafi sınırlar koymak veya onlara verdiğimiz şeylerle ellerini çok fazla bağlamak istemiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus topraklarına ulaşabilecek herhangi bir silah tedarikinin "kabul edilemez tırmanışa doğru ciddi bir adım" olacağı konusunda uyardı.

Rusya, Ukrayna'yı işgalini "Nazi’leri yenmek için özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor. Batı ise, bunu savaş için temelsiz bir gerekçe olarak nitelendiriyor.

Kremlin, Ukrayna'yı barış görüşmeleriyle ilgili "çelişkili" açıklamalar yapmakla suçluyor

Kremlin bugün yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin dondurulmasından Ukrayna'yı sorumlu tuttuğunu ve Kiev'in ne istediğinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilerle yaptığı telefon görüşmesinde, "Ukrayna yönetimi sürekli çelişkili açıklamalar yapıyor. Bu, Ukrayna tarafının ne istediğini tam olarak anlamamıza izin vermiyor" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski daha önce, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile savaşı sona erdirmek için defalarca toplantı düzenlemeye çalıştığını, ancak Rusya'nın henüz ciddi barış görüşmelerine hazır görünmediğini söylemişti.

Zelenski, Endonezyalı bir düşünce kuruluşuna hitaben yaptığı konuşmada, "Rus liderle konuşulacak şeyler var. Bunu halkımız benim onunla konuşmama hevesli olduğu için söylemiyorum ancak yaşadığımız şeyin gerçekleriyle yüzleşmek zorundayız "dedi.

Zelenski, "Bu toplantıdan ne istiyoruz? Hayatlarımızı geri istiyoruz. Kendi topraklarında egemen bir ülkenin hayatını geri almak istiyoruz" dedi.

Bilinen son yüz yüze barış görüşmeleri 29 Mart'ta yapılmıştı. Temaslar bir süre uzaktan devam etti, ancak şimdi her iki taraf da müzakareleri durduklarını söylüyor.

