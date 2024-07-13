HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ilk kez açık açık söyledi: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

Rusya ilk kez açık açık söyledi: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

13.07.2024 23:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve ABD arasında yaşanan tansiyon giderek yükseliyor. En son ABD füzelerinin Almanya'ya konuşlanması kararı verilmişti. Bu adım sonrasında Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Peskov, füzeleri durdurmak için potansiyele sahip olduklarını açıklarken "Ancak potansiyel kurbanlar, Avrupa devletlerinin başkentleri olacak" dedi.

Rusya ilk kez açık açık söyledi: 'Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olur'

ABD'nin 2026 yılından itibaren Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını duyurmasının ardından Batı ile Rusya arasında tansiyon bir kez daha yükseldi.

"POTANSİYEL KURBANLAR AVRUPA BAŞKENTLERİ OLACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda, “Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi sırasında yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 yılında başlayacağı duyurulmuştu. Uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu belirtilerek, tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması: 'Gözlerinin yaşlarına bakmayacağız'Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması: 'Gözlerinin yaşlarına bakmayacağız'
Anahtar Kelimeler:
Rusya abd
En Çok Okunan Haberler
Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması: 'Gözlerinin yaşlarına bakmayacağız'

Bakan Tunç'tan İzmir açıklaması: 'Gözlerinin yaşlarına bakmayacağız'

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

İzmir'deki cinayet gibi ihmal sonrası o isme çevrildi! Helikopterle halk plajına indiği iddiası olay olmuştu

Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu!

Jose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı!

Jose Mourinho'dan Dusan Tadic kararı!

Türkiye sınırına ilerliyor! Vatandaşlar ve ekipler teyakkuzda

Türkiye sınırına ilerliyor! Vatandaşlar ve ekipler teyakkuzda

'Bir formül bulduk' diye açıkladı! AK Partili Elitaş: 'Muhalefet partisi ile baş başa verdik'

'Bir formül bulduk' diye açıkladı! AK Partili Elitaş: 'Muhalefet partisi ile baş başa verdik'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.