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Rusya, "İmha ettik" diyerek duyurdu... Biyolojik savaşa hazırlık iddiası: Veba, şarbon, dizanteri izine rastlandı!

07.03.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yönetiminden çarpıcı bir iddia geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu öne sürdü. Rusya'nın iddiası akıllara biyolojik savaş senaryolarını getirdi. İşte haberin detayları...

Rusya, "İmha ettik" diyerek duyurdu... Biyolojik savaşa hazırlık iddiası: Veba, şarbon, dizanteri izine rastlandı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulunduğunu iddia etti. Söz konusu laboratuvarlarda "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığı" ileri sürüldü.

Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programı konusunda açıklamalarda bulundu.

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"30 BİYOLOJİK LABORATUVAR OLUŞTURULDU"

Pentagon'un eski Sovyetler Birliği coğrafyasında askeri biyolojik programlar yürüttüğünü belirten Kirillov, şunları söyledi:

"Ukrayna'da 30 biyolojik laboratuvarı içeren ağ oluşturuldu. Bunlar, bilimsel araştırma ve sıhhi epidemiyolojik olarak iki türdür. Askeri kuruma bağlı Black and Veatch şirketi, söz konusu projelerin uygulanması sürecinde yer alıyor."

VEBA, ŞARBON, DİZANTERİ PATOJENLERİNE RASTLANDI

Söz konusu laboratuvarın Ukrayna'nın Lviv, Harkiv ve Poltava kentlerinde bulunduğunu ve bunların imha edildiği bilgisini paylaşan Kirillov, burada "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz, dizanteri patojenleri izine rastlandığını" ileri sürdü.

Kirillov, Ukrayna'daki bu tür programların acilen imha edildiğini sözlerine ekledi. (AA)

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Rusya Ukrayna
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