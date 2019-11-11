HABER

Rusya, İngiliz askeri istihbaratçı Lemesurier'un ölümünün kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 23:20 | Son Güncelleme

Rusya, İngiliz askeri istihbaratçı Lemesurier'un ölümünün kendisiyle ilişkilendirilmesini eleştirdi

Rusya, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'un ölümüne ilişkin soruşturmanın henüz başlamadığını belirterek, İngiliz medyasının "Rusya karşıtı tutumunu" eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığınca sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yapılan açıklamada, James Gustaf Edward Lemesurier'un hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelere yer verildi.

İngiliz medyasının Lemesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğinin" belirtildiği açıklamada, "James'in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir." yorumu yapıldı.

Rusya'nın eski casusu Aleksander Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinde de benzer bir durumun yaşandığı savunulan açıklamada, "Gerçek, dürüst gazetecilik İngiliz medyasıyla bağdaşmıyor." ifadesine yer verildi.

PARTNERBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliğiBurak Özçivit ve kardeşinin inanılmaz benzerliği
Malatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildiMalatya'da 2 bin 683 sikke ele geçirildi
Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralıKocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da suya yüzde 20 zam! 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

CHP'li Öztrak: Atatürk'ün manevi huzurunda yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi!

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'temel atmama' tepkisine İmamoğlu'ndan yanıt

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Kasım 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD'li terörist Danimarka’da gözaltına alındı

Türkiye sınır dışı etti! Ülkesinde gözaltına alındı

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

Evo Morales'in istifasının ardından Bolivya'da sokak gösterileri yapılıyor

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

105 yaşındaki Ayşe nine hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Beyhude beklenti'

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.