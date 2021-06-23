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“Rusya İngiliz Destroyerini Kırım Sularından Zorla Çıkardı’’

23.06.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Karadeniz'de Kırım yarımadası açıklarında hak iddia ettiği sulardaki bir İngiliz savaş gemisini geri döndürmek için, yoluna uyarı ateşi açtığını ve bomba attığını açıkladı

“Rusya İngiliz Destroyerini Kırım Sularından Zorla Çıkardı’’

İngiltere, Rusya'nın olayla ilgili açıklamasını reddetti ve açılan ateşin önceden ilan edilen bir Rus "topçu tatbikatı" olduğuna inandığını ve hiçbir bombanın atılmadığını söyledi. Ancak Londra, HMS Defender destroyerinin Ukrayna'ya ait olarak tanımladığı sulardan geçtiğini doğruladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, geminin "Ukrayna karasularından uluslararası hukuka uygun olarak zararsız geçiş yaptığını" söyledi.

"Zararsız geçiş", zarar vermemek kaydıyla gemilerin bir ülkenin karasularından geçmesi için uluslararası kabul görmüş bir hak.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, "Üzerine ateş edildiği veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlış" dedi.

Askeri uzmanlar, iki ülkenin açıklamalarının ayrıntılarının doğru olup-olmadığına bakılmaksızın, olayın tartışmalı deniz yolları nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki çatışmada bir tırmanışı temsil ettiğine dikkat çekti.

Rusya, 2014 yılında Ukrayna toprağı olan Kırım’ı ilhak etti ve yarımadanın kıyıları etrafındaki alanları Rus suları kabul ediyor. Batılı ülkeler, yarımadayı Ukrayna'nın bir parçası olarak görüyor ve Rusya'nın çevresindeki denizler üzerindeki iddiasını reddediyor.

Deniz güvenliği uzmanı ve İngiltere Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nden emekli bir albay olan Mark Gray, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu, Rusya'nın Kırım konusundaki kararlılığını test etmek için yapıldı" iddiasında bulundu.

Moskova'nın Karadeniz'deki iddialarını Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddialarıyla karşılaştıran Albay Gray, "Rusya sahada gerçekler yaratmaya ve uluslararası alanda itibar kazanmaya çalışıyor, böylece ilhakı fiilen dünyaya onaylatıyor. Yine de, Rusya'nın tepkisi olağanüstü sert, diplomatik değil ve çok abartılı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, olayın Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki "saldırgan ve kışkırtıcı politikalarının" "Ukrayna ve müttefikleri için sürekli bir tehdit" oluşturduğunu gösterdiğini söyledi.

Kuleba, Twitter mesajında, NATO ve Ukrayna arasında Karadeniz'de daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Batılı ülkeler bu hafta Karadeniz'de Deniz Esintisi (Sea Breeze) olarak bilinen deniz tatbikatları düzenliyor. Olaydan saatler önce, Rusya'nın Washington büyükelçiliği, ABD ve müttefiklerini tatbikatları iptal etmeye çağırmıştı.

İngiliz destroyeri bu hafta Ukrayna'nın Odessa limanını ziyaret etti ve burada İngiltere ile Ukrayna donanmasının modernizasyonuna yardımcı olmak için bir anlaşma imzalandı.

Interfax haber ajansının aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz destroyerinin Rusya'nın uyarı ateşi açmasından kısa bir süre sonra Rus sularını terk ettiğini açıkladı. Bakanlık, bir Rus bombardıman uçağının, destroyerin yoluna dört adet tahrip gücü yüksek parça tesirli bomba attığını bildirdi.

Bakanlık, İngiliz gemisinin Rus Donanması'nın Karadeniz filosunun karargahı olan Sivastopol limanı yakınlarındaki Kırım'ın güney kıyısında bir sınır noktası olan Fiolent Burnu yakınlarındaki Rus sularına 3 kilometre kadar girmeyi göze aldığını kaydetti ve "Destroyer, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silah kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" açıklamasında bulundu.

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