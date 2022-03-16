Rusya: “İran Konusunda Yazılı Garantiler Aldık”

Rusya, “İran nükleer anlaşmasının bir tarafı olarak çalışmalarını sürdürmek için yazılı garantiler aldığını” bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, “Yazılı garantiler aldık. Bunlar, (İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki) Kapsamlı Ortak Eylem Planı- KOEP’i yeniden canlandırma anlaşma metnine eklendi. Bu metin, şirketlerimiz ve uzmanlarımız arasında bağlantı kurulması dahil, KOEP kapsamında sunulan projelerin ve aktivitelerin korunmasını içeriyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la Moskova’da yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov ayrıca, “ülkesinin İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasına engel olduğu” iddialarını da reddetti.

“ABD yalan söylüyor”

Lavrov, “Amerikalıların her gün bizi anlaşmayı geciktirmekle suçlamaya çalıştıklarını duyuyorum. Bu yalan. Anlaşma birçok başkentte nihai olarak onaylanmadı ve Rusya'nın başkenti Moskova bunlardan biri değil" diye konuştu.

Sergey Lavrov’un açıklamaları, “Ukrayna işgalinin ardından Batı’nın ülkesine uyguladığı yaptırımlar dolayısıyla, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına engel olunabileceği görüşünden vazgeçtiğinin anlaşıldığı” olarak yorumlandı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da yaptığı açıklamada, Rusya’nın Viyana’daki müzakerelerin devam etmesine engel olmadığını ve görüşmelerde verilen aranın bazı önemli sorunların çözülmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

İranlı Bakan “Kırmızı çizgimiz olan birkaç konuda ABD’yle, nihai bir anlaşmaya varabilirsek Rusya iyi, istikrarlı ve güçlü bir nükleer anlaşmaya varmak için görüşmelerin sonuna kadar bizimle birlikte olacaktır” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da gazetecilere verdiği demeçte, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının, Rusya için yaptırımlar konusunda “bir kaçış kapısı” olmayacağını söyledi.

Lavrov, garanti talep etmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 5 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’la mevcut ticari ilişkilerinin Ukrayna kaynaklı yaptırımlardan etkilenmeyeceği konusunda ABD başta olmak üzere batılı ülkelerden garantiler talep etmişti. ABD ve batılı ülkeler, bu talebin kabul edilmez olduğunu bildirmişti.

İran’a yönelik yaptırımların hafifletilmesi karşılığında, ülkenin nükleer programını kısıtlayan 2015 yılındaki anlaşmaya geri dönülmesi hedefleniyor.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekme kararı sonrasında, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, geçen yıl Viyana'da yeniden başlamıştı. Rusya’nın garanti talep etme adımı üzerineyse Viyana'daki görüşmeler, geçen hafta askıya alınmıştı.

