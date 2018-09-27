Rusya, İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz hattını destekleyecek

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovskiy ve Pakistan Enerji Bakan Yardımcısı Şer Afgan-Han, İran-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesinin desteklenmesi ile ilgili iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.
Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Yanovskiy ve Afgan-Han arasında imzalanan mutabakata göre, İran’dan çıkan, Pakistan ve Hindistan’daki tüketicilere ulaştıracak doğalgaz boru hattının deniz kısmına kapsamlı bir destek sağlanacak.
İran'dan başlayan Pakistan'dan geçen ve Hindistan'a kadar inşası yapılacak olan doğalgaz boru hattı projesi ilk kez 1995'te planlanmıştı ancak 2013'te İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle proje dondurulmuştu.
İran, kendi topraklarında bu hattın 900 kilometresini inşa etmiş, Pakistan toprakları üzerinden geçmesi gereken 700 kilometrelik hattın inşası ise yapılamamıştı.
Rus enerji şirketi Gazprom söz konusu doğalgaz hattı ile ilgilendiğini açıklamıştı.
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