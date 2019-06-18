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-Rusya, İran ve Azerbaycan devlet başkanları Soçi’de bir araya gelecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kuzey Kafkasya’dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev, Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıkladı.Rusya Federasyonu Hükümeti’nin Kuzey Kafkasya’dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ağustos ayında Soçi’de bir araya geleceğini ifade etti.

Rusya’nın Kuzey Kafkasya’dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev, Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Soçi şehrinde bir araya geleceğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Hükümeti’nin Kuzey Kafkasya’dan Sorumlu Başkanı Sergey Chebotarev Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ağustos ayında Soçi’de bir araya geleceğini ifade etti. Toplantının en üst düzeyde gerçekleşeceğini ifade eden Chebotarev, toplantının en önemli konusunun Kuzey-Güney ulaşım hattı olacağını belirtti.
Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun stratejik öneme sahip olduğunu ve yalnızca projeye dahil ülkeler için değil aynı zamanda tüm dünya topluluğu için de gerekli olduğunu savundu. Chebotarev, bu ulaşım koridoru ile ticaret alanının genişleyeceğini söyleyerek, “Koridorun güneyden kuzeye, kuzeyden güneye mallar daha ucuz ve daha konforlu halde taşınacak” ifadelerini kullandı.
Sergey Chebotarev, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun amacının Kuzey Avrupa ile Güney Doğu Asya arasında bağ kurmak olduğunu ifade ederken ayrıca proje dahilinde İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki demiryolu hatlarının birleştirileceğini söyledi.

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