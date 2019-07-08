HABER

Rusya, İran'daki uranyuma ilişkin resmi bilgi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:35 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "İran'ın Natanz nükleer tesislerinde zenginleştirilmiş uranyum oran ve miktarının, nükleer anlaşmada belirtilen sınırın üstüne çıkmasıyla ilgili resmi bilgiyi UAEK'tan bekliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK), İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve miktarını aşmasıyla ilgili resmi bilgi beklendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İranlı yetkililerin, nükleer anlaşmada taahhüt edilen uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceği duyurusu değerlendirildi.

UAEK'ın bu konuda güvenilir bilginin ana kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, "İran'ın Natanz nükleer tesislerinde zenginleştirilmiş uranyum oran ve miktarının, nükleer anlaşmada belirtilen sınırın üstüne çıkmasıyla ilgili resmi bilgiyi UAEK'tan bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Nükleer anlaşmanın, bütün tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda sürdürülebileceğinden eminiz." denildi.

- İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.

Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en fazla 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak, karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Oscar Ödülleri Başkanı Bailey: “Nuri Bilge Ceylan’ın hayranıyım”Oscar Ödülleri Başkanı Bailey: “Nuri Bilge Ceylan’ın hayranıyım”
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar varHatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN nükleer anlaşması Rusya

En Çok Okunan Haberler

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde boya imalathanesinde patlama! Yaralılar var

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Korkunç olay! 100 metrelik uçurumdan uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

OMÜ’de “15 Temmuz Direnişten-Dirilişe Paneli"

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.