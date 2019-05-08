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Rusya İran’ın kararından ABD’yi sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington tarafından İran'a yönelik düşüncesizce atılan adımların sonucu hakkında defalarca konuştu. Bunun sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmasının ABD'nin düşüncesiz adımlarının sonucu olduğunu söyledi.

Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'ın kararının, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkma kararından kaynaklandığına dikkat çeken Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington tarafından İran'a yönelik düşüncesizce atılan adımların sonucu hakkında defalarca konuştu. Bunun sonuçlarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, anlaşmanın uygulanabilirliğini sürdürmek için Rus diplomatların Avrupalılar da dahil olmak üzere ortakları ile teması sürdürdüğünü dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini açıklamıştı.

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