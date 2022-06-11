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Rusya işgal altına aldığı kentlerde Rus pasaportu dağıtmaya başladı!

11.06.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mayıs'ta işgal altına alınan Ukrayna kentlerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararname imzalamıştı. Kararname doğrultusunda Melitopol, Herson ve Zaporijya kentlerinde yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlıkları teslim edilmeye başlandı.

Rusya işgal altına aldığı kentlerde Rus pasaportu dağıtmaya başladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mayıs'ta Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararname imzalamıştı. Bu kararnameye göre işgal altındaki kentlerde yaşayanlara Rus vatandaşlığı hakkı tanınırken, dün kutlanan Rusya Günü kutlamaları sırasında Ukrayna'nın işgal altındaki kentlerinde Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı.

70 BİNDEN FAZLA MÜRACAAT

Zaporijya Bölgesi'ne bağlı Melitopol kentinde bugün yapılan törenlerde sahiplerine pasaportları teslim edilirken, Zaporijya Bölgesi'nin Rusya tarafından görevlendirilen askeri yönetim lideri Vladimir Rogov, "6 Haziran itibariyle bu bölgede 70 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı için müracaat etti" dedi.

Rusya tarafından görevlendirilen Herson Bölgesi askeri yönetim lideri Vladimir Saldo ise halk tarafından Rus vatandaşlığına yoğun bir talebin olduğunu ve şuana kadar 23 Herson bölgesi sakinine Rus vatandaşlığı verildiğini açıklayarak, "Herson'da yaşayan tüm sakinler en yakın sürede vatandaşlığını almak istiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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