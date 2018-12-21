Filistinli ve İsrailli liderleri Moskova'da bir araya getirmeye yönelik tekliflerinin ise geçerliliğini koruduğunu anlatan Lavrov, "Filistinli meslektaşımla, Moskova'da Hamas ve Fetih'in de katılacağı bir Filistin toplantısının yapılma ihtimalini de istişare ettik." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, Filistin ve İsrail arasında müzakere sürecinin yeniden başlatılması için, uluslararası yasalara dayanan adil ve kalıcı bir çözüm için çaba gösterdiğini savunan Lavrov, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da ezici çoğunlukla bu yönde oy kullanmıştır. Bu, kendi uygun sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için gerekli şartları sağlamaktadır." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile Filistin arasında artan gerginlik nedeniyle derin endişe duyduklarını belirterek, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki aşırılıkçı gruplara çıkar sağlayan bu gerginliği durdurmak için müşterek bir zeminde, birlikte çalışmalıyız." dedi.

ABD’nin, İsrail ile Filistin arasındaki gerginliği tek başına çözemeyeceğini vurgulayan Lavrov, “Elbette bu sorun ABD'siz de çözülemez. Dolayısıyla ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin dahil olduğu müşterek platformlara dönmek gerekiyor." dedi.

Lavrov, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirerek, "İsrail ile Filistin arasında artan gerginlik nedeniyle derin endişe duyuyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki aşırılıkçı gruplara çıkar sağlayan bu gerginliği durdurmak için müşterek bir zeminde, birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

Maliki ise Rusya'nın Filistin ile İsrail arasında görüşmeler yapılmasına yönelik girişimlerini desteklerini belirterek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Filistin ile doğrudan görüşmelere katılmaktan kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun sürekli Filistin ile görüşmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalar yaptığını anımsatan Maliki, şunları kaydetti:

"İş gerçekten görüşmeye geldiğinde bundan bir şekilde kaçıyor. Netanyahu, ön koşulsuz görüşmeye de hazır olduğunu söylüyor. Ancak bizim zaten ön koşulumuz yok, ön koşulları öne süren taraf İsrail. Ancak yine de Filistin halkına saygı duyan herkesle görüşmeye hazırız."

