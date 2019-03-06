Rusya, İsrail-Filistin müzakereleri sürmeli çağrısında bulundu

KUVEYT (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Körfez turu kapsamında Kuveyt'i ziyaret eden Lavrov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin müzakerelerinin Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Filistin'de bölünmüşlüğü sona erdirmek için yardım etmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'da bir toplantı yapılması çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Arap Barış Girişimi'nin iki devletli çözümün gerçekleşmesinin ardından Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme sağlanmasını içerdiğini kaydeden Lavrov, ancak şu an Arap Barış Girişimi'nin tehdit altında olmasından dolayı endişeli olduklarını aktardı.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adlı planına değinen Lavrov, bu plan hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirterek, ABD'nin planının tamamının açıklanmasının ardından Rusya'nın da bu konuda tutumunu açıklayacağını ifade etti.