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Rusya, İsrail-Filistin müzakereleri sürmeli çağrısında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini söyledi

KUVEYT (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Körfez turu kapsamında Kuveyt'i ziyaret eden Lavrov, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin müzakerelerinin Arap Barış Girişimi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Filistin'de bölünmüşlüğü sona erdirmek için yardım etmeye hazır olduklarını belirten Lavrov, bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'da bir toplantı yapılması çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Arap Barış Girişimi'nin iki devletli çözümün gerçekleşmesinin ardından Arap ülkeleri ve İsrail arasında normalleşme sağlanmasını içerdiğini kaydeden Lavrov, ancak şu an Arap Barış Girişimi'nin tehdit altında olmasından dolayı endişeli olduklarını aktardı.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adlı planına değinen Lavrov, bu plan hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini belirterek, ABD'nin planının tamamının açıklanmasının ardından Rusya'nın da bu konuda tutumunu açıklayacağını ifade etti.

Körfez krizi hakkında konuşan Lavrov, ülkesinin bu krizin çözümü karşısında herhangi bir girişimi bulunmadığını, Kuveyt'in arabuluculuğuna destek verdiğini ve Körfez İşbirliği Konseyi'nde (KİK) birliğin yeniden tesisi için sarf edilen tüm çabaları desteklediğini aktardı.

- Suriye'deki olaylar

Suriye'deki olaylara değinen Lavrov, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Suriye konusunu görüştüklerini belirterek, görüşme hakkında ayrıntı vermedi.

Lavrov, bunun yanı sıra dün ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da da Suriye'deki durumlarla ilgili görüşmeler yaptığını aktararak, görüşlerde uyuşma olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Ürdün-Suriye sınırındaki Rukban kampını, hukuk dışı güçlerini Suriye'de bulundurmak için gerekçe olarak kullandığını söyleyen Lavrov, "Bu kamptan mültecilerin dönüşleri için güvenli koridorlar inşa ettik. Ama ABD engelledi." dedi.

Kuveyt makamlarının bir Rus'u gözaltına almasına değinen Lavrov, Rus vatandaşının Kuveyt'te gözaltına alınması karşısında endişeli olduklarını, ilgili makamlara gerekli taleplerin iletildiğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah ise Rus vatandaşla ilgili olarak, ülkesinin uluslararası anlaşmalara ve güçler ayrılığı ilkesine saygı duyduğunu, bu konuyu dostluk çerçevesinde takip ettiğini söyledi.

Şeyh Sabah, Suriye rejiminin Arap Birliği'ndeki üyeliğini aktif hale getirilmesine dair ise bundan mutlu olacağını kaydederek, Suriye konusunda siyasi çözüm vurgusu yaptı.

Körfez turuna çıkan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar ve Suudi Arabistan'ın ardından bugün Kuveyt'e gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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