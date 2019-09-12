“Rusya-İsrail ilişkileri yeni nitelik kazandı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda İsrail ile ilişkilerin yeni bir nitelik kazandığını söyledi.

Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Soçi'de yaptığı görüşme öncesinde, Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında bütün alanlarda düzenli teması desteklediklerini vurgulayan Putin, geçen yıl ticaret hacminde de önemli ölçüde artış yaşandığını ifade etti.

Putin, Netanyahu'ya, "Açıkçası söyleyeyim, bundan korkmuyorum, büyük çabalarınız sayesinde güvenlik ve askeri işbirliği konularında ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı. Özellikle uluslararası terörizm tehdidinin devam ettiğini göz önünde bulundurarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Netanyahu'nun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile detaylı bir görüşme yaptığını hatırlatan Putin, savunma konusunu da birlikte detaylı olarak ele alacaklarını belirtti.

Ayrıca Putin, İsrail Cumhurbaşkanının kendisini gelecek yılın başında İsrail'de düzenlenecek Uluslararası Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü programına davet ettiğini anımsatarak, memnuniyetle bu davete icabet edeceğini dile getirdi.