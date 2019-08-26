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Rusya, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırılarından endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Moskova, söz konusu bölgede gerginliğinin artmasından endişeli. Tüm taraflara, itidal çağrısında bulunuyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının endişe verici olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırıları değerlendirildi.

Açıklamada, İsrail'e ait iki insansız hava aracın (İHA) Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düştüğü ve Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığının İsrail'in saldırısına uğradığı hatırlatıldı.

İsrail'in, Suriye topraklarına sürekli saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, "Moskova, söz konusu bölgede gerginliğinin artmasından endişeli. Tüm taraflara, itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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