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  4. Rusya Japon balıkçı teknesine el koydu

Rusya Japon balıkçı teknesine el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Rusya, içinde 6 mürettebat bulunan Japon balıkçı teknesine el koydu.Rusya’nın, içinde 6 mürettebat bulunduğu öğrenilen bir Japon balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Rusya, içinde 6 mürettebat bulunan Japon balıkçı teknesine el koydu.
Rusya’nın, içinde 6 mürettebat bulunduğu öğrenilen bir Japon balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi. Japonya’nın Hokkaido eyaletindeki bir balıkçı kooperatifine bağlı olarak çalıştığı öğrenilen teknenin, Rusya’nın izniyle Shikotan Adası yakınlarındaki sularda avlandığı öğrenildi. Teknenin, Rus otoriteleri tarafından denetlendikten sonra Kunaşir Adası’na götürüldüğü belirtilirken, mürettebatın gözaltına alınma nedeninin kesin olarak bilinmediği ifade edildi. Rusya’nın izniyle avlandığı kaydedilen teknenin mürettebatının, belirlenen av prosedürleri dışına çıkma iddiası ile gözaltına alınmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

Hokkaido’ya yakın konumda
Japon balıkçı teknelerinin götürüldüğü belirtilen Kunaşir Adası, Rusya’ nın, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına kattığı adalardan biri olarak, Hokkaido kıyılarına yakın konumda bulunuyor. Adaların topraklarının doğal bir parçası olduğunu ve işgal edildiğini savunan Japonya ise, adalar üzerindeki hak iddiasını sürdürüyor. Söz konusu adalar, zaman zaman balıkçıların deniz sınırı ihlali yaptığı iddiaları ile gündeme geliyor.

İlk değil
Rusya geçtiğimiz Aralık ayında 5 Japon balıkçı teknesine el koyarak tekneleri Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Kunaşir Adası’na götürmüş, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alınan 24 Japon balıkçı, para cezası karşılığında serbest bırakılmıştı.

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