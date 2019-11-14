Rusya, Kamışlı'da üs kuruyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırındaki Kamışlı kentindeki havaalanında bir helikopter üssü kurduğunu açıkladı.

Rus İnterfax ajansının haberine göre, Rusya üste askeri nakliye helikopterleri konuşlandırdığını da duyurdu.

Ajansın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Kamışlı'daki hava komuta merkezinde bir kontrol kulesi, hava savunma sistemi, yer güvenliği, pilotların uçuş öncesi ve sonrası sağlık konrolleri ve hazırlıklarını yapabilecekleri tesisler bulunuyor.

Ajans, Kamışlı'daki yeni Rus hava üssünün komutanı Timur Hocayev'in "Güvenlik amaçlı olarak konuşlandırılan askeri polisin yanısıra özel teçhizat, araçlar, uçuşların sürekliliğini sağlayacak yakıt stoku bulunuyor. 10 civarında motorlu araç var" diye konuştu.

Hocayev, üssün "sürekli uçuşlar, helikopterlerin güvenliği ve bölgenin güvenlik ve savunması" gözönüne alınarak açıldığını da ekledi.

Interfax haber ajansına göre Suriye-Türkiye sınırında halihazırda Rusya'ya ait Mi-35 ve Mi-8 helikopterleri devriye uçuşları yapıyorlar.